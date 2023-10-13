Hırvatistan maçının yıldızı İsmail Yüksek için olay yorum! 'Real Madrid Başkanı'na mesaj yağmıştır!'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi. EURO 2024'e katılım için sadece 1 galibiyete ihtiyacı olan kırmızı - beyazlılar, 15 Ekim Pazar günü saat 21.45'te Letonya'yı konuk edecek.

Spor yazarları, A Milli Takımımızın Hırvatistan karşısında aldığı galibiyeti köşelerinde değerlendirdiler.

Nihat Kahveci'nin üstün bir performans sergileyen İsmail Yüksek hakkındaki yorumu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte yazarların değerlendirmeleri;

"KUNTZ, KENDİ OYUNCULARINI KÜÇÜMSÜYORDU"

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Farkın "fark edildiği" bir maçtı bizim adımıza. "Sıralamada kendimizden üstteki takımlara yenildik" diyordu Stephan Kuntz. Ezberi bozamayan, kendi oyuncularını küçümseyen, hayal edemeyen bir teknik adamdan sonra, İtalya gibi bir taktik ülkesinden gelen Montella'nın yorumu vardı sahada."

"İSMAİL YÜKSEK'E HELAL OLSUN"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Hiçbir futbolcu söyler misiniz bana üst düzey takımlar dahil 3 kişilik görev yapsın? İşte mükemmel bir İsmail Yüksek. Helal olsun! Büyük bir galibiyet değil, büyük bir zafer yaşadık."

"MONTELLA'NIN İLK DOĞRUSU..."

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Montella ilk doğruyu Salih Özcan ve İsmail Yüksek'i defansın önünde oynatarak yaptı. Bu ikili resmen rakiple savaştı, tekmeye kafa koydular. Kerem'in hızı ve çabukluğu, Hırvat savunmasının tüm dengesini altüst etti. Barış'ın, Livakovic'in üzerinden attığı gol akıl doluydu."

"YÜREĞİNİ SERDİ ÇİMLERE"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Cenk, İsmail, Salih, Abdülkerim ve Samet ise gerçekten kusursuz fırtına gibiydiler. Özellikle İsmail muhteşem oynadı, yüreğini serdi çimlere. Dünya markası Modric oynarken de, pas atarken de istediği ortamı bulamadı."

"EURO 2024 HAYIRLI OLSUN DİYEBİLİRİZ"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "Montella, bizim çoçuklarla çok fazla vakit geçirmese de onlara kim olduğunu hatırlatmış ve müthiş özgüven aşılamış. Şimdiden Euro 2024 hayırlı olsun diyebiliriz. Okyanusu geçtik, derede boğulacağımızı hiç sanmıyorum."

"REAL MADRİD BAŞKANI'NA MESAJ YAĞIYORDUR"

NİHAT KAHVECİ/NUTSPOR: "Modric, Kovacic, Brozovic... Son 15 yıla bak üçü oynuyor. İsmail üçünü sahada yedi, ısırdı onları! Yanında sanki 2 tane Fred varmış gibi o nasıl bir öz güven? Real Madrid taraftarları maçı izlemiştir Modric'ten dolayı. 'Bu kim?' demişlerdir. Real Madrid Başkanı'na mesaj yağıyordur İsmail Yüksek'ten dolayı."

