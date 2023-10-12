Hırvatistan - Türkiye maçında ilginç şifreler! Maç öncesi yaptığı açıklamayla aslında her şeyi bilmiş...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Attığımız golü maç öncesinde tahmin eden Montella'nın sözleri büyük alkış topladı.

GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERMİŞ! "İKİ KANATTAN DA ATAKLAR..."

Sol bek tercihiyle ilgili konuşan Montella, "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım." ifadelerini kullanmıştı.

"DERİNLİĞE KOŞU ATAN İYİ FUTBOLCULAR..."

Barış Alper Yılmaz'ın attığı goldeki savunma arkası koşusu, Montella'nın maç öncesi açıklamalarıyla örtüştü. Montella, "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış'ın bu özellikleri var. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak. Bu maçlar heyecan verici ama bizim amacımız Almanya'ya en öncelikli gidebilmek" şeklinde konuşmuştu.

