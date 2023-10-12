SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Hırvatistan - Türkiye maçında ilginç şifreler! Maç öncesi yaptığı açıklamayla aslında her şeyi bilmiş...

Hırvatistan - Türkiye maçında ilginç şifreler! Maç öncesi yaptığı açıklamayla aslında her şeyi bilmiş...

12.10.2023 23:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulunmuş ve galibiyetin şifresini vermişti. Milli takımımızın attığı gol tıpkı Montella'nın sözlerindeki gibi oldu.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu. Attığımız golü maç öncesinde tahmin eden Montella'nın sözleri büyük alkış topladı.

GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERMİŞ! "İKİ KANATTAN DA ATAKLAR..."

87b73eb7ae8a19e0e3dfd5d16423534c

Sol bek tercihiyle ilgili konuşan Montella, "İki kanattan da farklı ataklar geliştireceğiz. Cenk'in farklı özellikleri var. Beni ikna etti. Uluslararası maçlar oynayan bir oyuncu. Uluslararası arası maçların seviyesi farklıdır. O yüzden böyle bir karar aldım." ifadelerini kullanmıştı.

"DERİNLİĞE KOŞU ATAN İYİ FUTBOLCULAR..."

b672388deecb430548129dda7f8a7c26

Barış Alper Yılmaz'ın attığı goldeki savunma arkası koşusu, Montella'nın maç öncesi açıklamalarıyla örtüştü. Montella, "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış'ın bu özellikleri var. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak. Bu maçlar heyecan verici ama bizim amacımız Almanya'ya en öncelikli gidebilmek" şeklinde konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı devirdi ve EURO 2024'e göz kırptı!A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı devirdi ve EURO 2024'e göz kırptı!
Letonya'dan A Milli Takımımıza jest! 3 puan...Letonya'dan A Milli Takımımıza jest! 3 puan...
Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması!Zaniolo'ya yasa dışı bahis soruşturması!
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Türkiye montella a milli takım atan maçı iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.