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Hırvatistan - Türkiye maçının 90+1. dakikasında skandalın eşiğinden dönüldü! Penaltı kararı ve VAR...

13.10.2023 02:05 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Opus Arena'da oynanan müsabaka, Ay-Yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında ise skandal bir kararın eşiğinden dönüldü. Hakem Anthony Taylor, bir hava topu mücadelesi sonrasında penaltı düdüğünü çaldı ve o dakikadan sonra yaşananlar dikkat çekti. İşte detaylar...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile A Milli Takımımız kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Ay-Yıldızlı ekibimiz oldu. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılarımız, maç içinde çok kritik bir an yaşadı.

TOP, ÇALHANOĞLU'NUN OMZUNA İSABET ETTİ

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Karşılaşmanın 90. dakikasında Hırvatistan bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunu Samet Akaydin karşılamak istedi ve kafasıyla yaptığı müdahalenin ardından top, Hakan Çalhanoğlu'nun omzuna isabet etti.

PENALTI KARARI

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Hakem Anthony Taylor, bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Milli futbolcularımız, bu kararın ardından hakem Taylor'a yoğun itirazlarda bulundu.

İZLEME TAVSİYESİ GELDİ

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Penaltının kullanılmasını istemeyen Taylor, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından izleme tavsiyesiyle monitör başına gitti. Pozisyonu inceleyen İngiliz hakem, kararını değiştirdi ve penaltı kararını iptal ederek 90+1. dakikada skandalın eşiğinden döndü.

KULÜBEDEN BÜYÜK TEPKİ

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Taylor henüz VAR odasıyla görüşmemişken, pozisyonu kulübede izleyen futbolcularımız kararın iptal edilmesi için büyük bir çaba gösterdi ve hakeme yoğun şekilde tepki gösterdi.

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