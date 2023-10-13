Hırvatistan - Türkiye maçının 90+1. dakikasında skandalın eşiğinden dönüldü! Penaltı kararı ve VAR...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile A Milli Takımımız kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Ay-Yıldızlı ekibimiz oldu. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılarımız, maç içinde çok kritik bir an yaşadı.

TOP, ÇALHANOĞLU'NUN OMZUNA İSABET ETTİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Hırvatistan bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunu Samet Akaydin karşılamak istedi ve kafasıyla yaptığı müdahalenin ardından top, Hakan Çalhanoğlu'nun omzuna isabet etti.

PENALTI KARARI

Hakem Anthony Taylor, bu pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Milli futbolcularımız, bu kararın ardından hakem Taylor'a yoğun itirazlarda bulundu.

İZLEME TAVSİYESİ GELDİ

Penaltının kullanılmasını istemeyen Taylor, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından izleme tavsiyesiyle monitör başına gitti. Pozisyonu inceleyen İngiliz hakem, kararını değiştirdi ve penaltı kararını iptal ederek 90+1. dakikada skandalın eşiğinden döndü.

KULÜBEDEN BÜYÜK TEPKİ

Taylor henüz VAR odasıyla görüşmemişken, pozisyonu kulübede izleyen futbolcularımız kararın iptal edilmesi için büyük bir çaba gösterdi ve hakeme yoğun şekilde tepki gösterdi.

