Hırvatistanlılar şirazeyi kaydırdı! Kanada Teknik Direktörü John Herdman'ı tanınmaz hale getirdiler

Kanada Teknik Direktörü John Herdman'ın ağzına ve kasıklarına Kanada bayrağındaki akçaağaç yaprağı yapıştırdılar. Hırvatistan'ın ünlü gazetesi 24sata'da yer alan görsel, sosyal medyada gündem oldu.

BELÇİKA MAÇININ ARDINDAN AĞZA ALINMAYACAK İFADELER KULLANMIŞTI

Teknik direktör John Herdman, Belçika yenilgisinden sonra "Oyuncularıma bu turnuvaya ait olduklarını ve ikinci maçta Hırvatistan’ı s...ğimizi söyledim. Bu kadar basit." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Hırvatistan gazeteleri Herdman'a sert bir yanıt verdi.

"AĞZIN VAR AMA..."

Bu açıklamanın ardından Hırvat gazetesi de Herdman’a "Ağzın var ama ta...ların var mı?" sorusunu yöneltti. Sosyal medyada iki ülkenin taraftarları da bu görselin ardından birbirleriyle atışmaya başladı.

