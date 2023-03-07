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Mısır Uygarlığı tarihi, haritası ve özellikleri nelerdir, sosyal ve ekonomik hayatı nasıldı? Mısır Uygarlığı ne zaman, nerede, kim tarafından kuruldu?

24.02.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik Çağ adı verilen dönemde birçok medeniyet kurulmuştur. Bu medeniyetlerden bazıları kısa süreli ayakta kalabilmiş bazıları ise günümüze kadar ulaşabilmiştir. Varlığını sürdürmeyi başaran medeniyetler yüzlerce yıl boyunca yönetimleri, yöneticileri gibi durumlara göre isimlendirilen farklı dönemler yaşamışlardır. Mısır uygarlığı da Antik Çağ’da kurulmuş en uzun ömürlü uygarlıklar arasında bulunmaktadır. Peki, Mısır Uygarlığı'nın sosyal ve ekonomik hayatı nasıldı?

Mısır Uygarlığı tarihi, haritası ve özellikleri nelerdir, sosyal ve ekonomik hayatı nasıldı? Mısır Uygarlığı ne zaman, nerede, kim tarafından kuruldu?

Milattan önce 3000’li yıllarda kurulmuş olan Mısır uygarlığı Antik Mısır ya da Eski Mısır adı ile kurulmuş en köklü medeniyetlerden biridir. Farklı dönemlerden geçmiş olan Mısır uygarlığı kendine has özellikleri ve gizemi ile dikkat çeken bir medeniyettir. İnsanlığın gelişimine birçok katkıda bulunmuş bir medeniyet olan Mısır Uygarlığı haritasına göre Kuzeydoğu Afrika’da, Nil Nehri’nin denize döküldüğü kısmının etrafında kurulmuştur. Nil Nehri, Mısır’ın zenginliği ve verimli topraklarının kaynağı olarak görülmektedir.

Mısır Uygarlığı ne zaman ve nerede kuruldu?

3 farklı krallık dönemi ve 3 ara dönem yaşamış olan Mısır uygarlığı hakkında hanedanlık öncesi dönemde henüz siyasi birlik oluşturulamamış bu sebeple merkezi yönetim sistemi kurulamamıştır. Mısır medeniyeti, Nil Nehri’nin etrafında 25 kilometre genişliği bulunan bir vadinin iç kısmında kurulmuştur. Nil Nehri’nin başladığı, güney kısımda kalan taraf Yukarı Mısır, nehrin Akdeniz ile birleştiği kuzeyde yer alan kıyı kesim de Aşağı Mısır olarak isimlendirilmiştir. Yerleştikleri bölgenin deniz, dağ ve çöl ile çevrilmiş olması nedeniyle en az saldırıya uğrayan bu sayede en uzun ömürlü olan medeniyetlerden biridir. Net kuruluş tarihi konusunda birkaç farklı yazılı kaynak bulunmaktadır. Ancak kuruluşları yaklaşık olarak M. Ö. 3000’li yıllara tarihlenmiştir.

Mısır Uygarlığı kim tarafından kuruldu?

Mısır uygarlığının varlığı Neolitik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Mısırlılar kendilerinden önce Nil Nehri çevresinde yaşayan klanların, farklı etnik toplulukların birleşmesi ile oluşmuştur. Kültürleri, adetleri bu topluluklardan etkilense de kendilerine has özellikleri ile dikkat çekmişlerdir. Kuruluşu çok eski zamanlara dayanan Mısır uygarlığının kim tarafından kurulduğu konusunda yapılan araştırmalar sonucunda net olarak bir bilgi verilememektedir. Ancak bulunan tüm kanıtlar ve araştırmalardan sonra Narmer ya da Menes adı ile bilinen firavunun kurduğu söylenmektedir.

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Mısır Uygarlığı'na ait kavramlar nelerdir?

Mısır Uygarlığı tarihi boyunca birçok yenilik yapmış ve günümüze kadar ulaşan kavramlar oluşturmuşlardır. Kendi yaşayışlarına, kültürlerine, adetlerine has uygulamalar ve tanımlardan bazıları şunlardır:

  • Firavun: Mısır hükümdarlarına verilen isim
  • Papirüs: Papirüs bitkisinden yapılan kâğıt
  • Mumyalama: Ölen kişinin bedeninin bozulmadan kalmasını sağlamak için yapılan işlemler
  • Piramitler: Mısır’da yapılmış ve günümüze kadar ulaşmış piramit şeklinde inşa edilen yapılar
  • Hiyeroglif: Resim yazısı
  • Nemes: Kelime anlamı soyludur. Firavunların başına taktıkları aksesuara bu isim verilmiştir.

Mısır Uygarlığı'nın dünya medeniyetine katkıları ve icatlarından bazıları şunlardır: Takvim, hiyeroglif, diş macunu, saban, papirüs, şarap, kütüphanecilik, makyaj.

Mısır Uygarlığı sosyal ve ekonomik hayatı nasıldı?

Mısır Uygarlığı kendi idari sistemini kurmuş ve firavun adı verilen hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Firavunlar dinî ve resmî tüm yetkileri taşıyan, tanrının temsilcisi olarak görülen kişilerdir. Firavunun başında olduğu başbakan, kraliçe, rahipler, vezirler, yazıcılar, dış işleri bakanı gibi farklı görevler üstlenen bir yöneticiler kurulu bulunmaktaydı. Kadınlar, Mısır’da son derece önemliydi ve sosyal hayatta saygı duyulan, yetkiler verilen kişiler olarak kabul edilmiştir.

Firavun ve hanedan üyelerinden sonra yöneticilerin yer aldığı bürokratlar sınıfı yer alırdı. Rahipler sınıfı bu sınıftan sonra gelirdi. En alt sınıfta ise köleler bulunmaktaydı. Adalet son derece önemli tutulsa da firavunun sözü koşulsuz olarak kanun kabul edilirdi. Dine çok önem verilmesi nedeni ile rahipler sınıfı oluşturulmuştu. Rahipler dışında yukarıdan aşağıya bir düzenle sınıflandırılan kesimler vardı. Bu kesimlerin başında firavun ve hanedanı bulunmaktaydı.

Astronomi, matematik, geometri alanlarında birçok uygulama geliştirildi. Bu uygulamaların ve çalışmaların asıl sebebi Nil Nehri’nin taşmasını önlemek ve olası bir felaketten korunmaya çalışmak için hesaplamalar yapılması gerekliliğiydi. Bir yılı on iki aya bölerek hesaplayan Mısırlılar, her ayın otuz günden oluştuğunu belirten miladi takvimin temelini atmışlardır. Takvime verilen bu değerin nedeni de Nil Nehri’nin taşma zamanlarını hesaplayabilmekti. Mısır Uygarlığı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • 5 farklı dönemde incelenmektedir: Hanedanlar öncesi Dönem, Erken Hanedan Dönemi, Eski Firavunluk, Orta Firavunluk ve Yeni Firavunluk dönemleri.
  • En bilinen tanrıları ve tanrıçaları şunlardır: Sobek, Osiris, Mut, Amon-Ra, Serket, İsis, Anuket, Horus, Anubis.
  • Büyük ev, büyük saray anlamlarına karşılık gelen firavun kelimesi, Mısır hükümdarları için kullanılmıştır.
  • Firavunlar, tanrı kadar yetkili ve her konuda en büyük güç olarak kabul edilmiştir.
  • Mısır uygarlığının uzun süreli olabilmesinin bulundukları bölge, Nil Nehri’nin verimliliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
  • Ticaret, hayvancılık, tarım gibi alanlarda faaliyet göstermişler ve bu alanlarla ilgili icatlarda bulunmuşlardır.
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