Keops Piramidi hakkında bilgiler nedir, Keops Piramidi nerede? Keops Piramidi ne zaman yapıldı, özellikleri neler?

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gize bölgesinde yer alan 3 piramit Gize Piramitleri olarak anılmaktadır. Bu piramitler Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi’dir. Keops Piramidi bu piramitlerin en büyüğüdür. Devasa boyutları ile Keops Piramidi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Ayrıca Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilmiştir. Bir diğer Gize Pramidi olan Kefren Piramidi, firavun Kefren’in oğlu Mikerinos tarafından babası adına yaptırılmıştır. Tüm piramitler bazı gizemler barındırmaktadır. Yüzlerce yıldır yapılan araştırmalara rağmen tüm gizemler çözüme kavuşturulamamıştır. Araştırmacılar ve bilim insanları Keops Piramidi hakkında bilgiler vermeye devam etmektedir.
Keops Piramidi’nin M. Ö. 2551 – M. Ö. 2560 yılları arasında bir tarihte yapıldığı bilinmektedir. Piramidin içinde yer alan kral odasının inşasında granit taş kullanılmıştır. Bu malzemeler Asvan bölgesinden getirtilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Keops Piramidi’ni yaptıran kralın bu bölgenin güvenliğini sağlamayı hedeflediği sonucuna varılmıştır. En büyük kral mezarı olan Keops Piramidi’nin yaklaşık 20 yılda inşa edildiği söylenmektedir. Malzemelerin her birinin yaklaşık 2-3 ton olduğu bilinmektedir. Buna göre kalker olan bu taşlardan ortalama olarak bir yılda 120 bin adet kesildiği tahmin edilmektedir.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Gize Bölgesi’nde Gize Piramitleri adı verilen üç adet piramit yer almaktadır. Nil Nehri’nin batı kıyısında yer alan bu bölge Gize Mezar Kenti olarak da anılmaktadır. Gize bölgesinde yer alan bu anıtsal mezarlardan en büyüğü Keops Piramidi’dir. Her piramitte o piramit kimin adına yapıldıysa kişiyle ilgili bazı özellikler bulunmaktadır. Örnek olarak anıt mezarı yapılan kişinin odası, o kişinin doğduğu tarihte ve tahta çıktığı tarihte yılda iki kez güneş girecek şekilde tasarlanmıştır. Keops piramidi özellikleri ve piramit hakkında bilgiler şu şekildedir:
Keops piramidi sırları günümüzde araştırılmaktadır. Doğruluğu ve kesinliği hâlâ araştırılsa da yapılan incelemelerin sonucunda tespit edilen ve açıklanan bazı Keops Piramidi sırları şu şekilde sıralanabilir:
Piramidin içinde sırayla şu bölümler bulunmaktadır: