Keops Piramidi hakkında bilgiler nedir, Keops Piramidi nerede? Keops Piramidi ne zaman yapıldı, özellikleri neler?

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gize bölgesinde yer alan 3 piramit Gize Piramitleri olarak anılmaktadır. Bu piramitler Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi’dir. Keops Piramidi bu piramitlerin en büyüğüdür. Devasa boyutları ile Keops Piramidi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Ayrıca Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilmiştir. Bir diğer Gize Pramidi olan Kefren Piramidi, firavun Kefren’in oğlu Mikerinos tarafından babası adına yaptırılmıştır. Tüm piramitler bazı gizemler barındırmaktadır. Yüzlerce yıldır yapılan araştırmalara rağmen tüm gizemler çözüme kavuşturulamamıştır. Araştırmacılar ve bilim insanları Keops Piramidi hakkında bilgiler vermeye devam etmektedir.

Keops Piramidi ne zaman yapıldı?

Keops Piramidi’nin M. Ö. 2551 – M. Ö. 2560 yılları arasında bir tarihte yapıldığı bilinmektedir. Piramidin içinde yer alan kral odasının inşasında granit taş kullanılmıştır. Bu malzemeler Asvan bölgesinden getirtilmiştir. Bu bilgiye dayanarak Keops Piramidi’ni yaptıran kralın bu bölgenin güvenliğini sağlamayı hedeflediği sonucuna varılmıştır. En büyük kral mezarı olan Keops Piramidi’nin yaklaşık 20 yılda inşa edildiği söylenmektedir. Malzemelerin her birinin yaklaşık 2-3 ton olduğu bilinmektedir. Buna göre kalker olan bu taşlardan ortalama olarak bir yılda 120 bin adet kesildiği tahmin edilmektedir.

Keops Piramidi nerede?

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Gize Bölgesi’nde Gize Piramitleri adı verilen üç adet piramit yer almaktadır. Nil Nehri’nin batı kıyısında yer alan bu bölge Gize Mezar Kenti olarak da anılmaktadır. Gize bölgesinde yer alan bu anıtsal mezarlardan en büyüğü Keops Piramidi’dir. Her piramitte o piramit kimin adına yapıldıysa kişiyle ilgili bazı özellikler bulunmaktadır. Örnek olarak anıt mezarı yapılan kişinin odası, o kişinin doğduğu tarihte ve tahta çıktığı tarihte yılda iki kez güneş girecek şekilde tasarlanmıştır. Keops piramidi özellikleri ve piramit hakkında bilgiler şu şekildedir:

Keops Piramidi’nin diğer isimleri Khufu Piramidi ve Büyük Piramit’tir.

Bu piramide adını veren firavun Antik Mısır medeniyetinin 4. hanedanlık döneminin kurucusu olan Firavun Keops ya da diğer adı ile Khufu’dur.

Khufu, Mısır medeniyetinin 4. hanedanlık döneminin ikinci firavunudur. 20 yıldan fazla Eski Mısır’ı yönettiği bilinmektedir.

İçinde tespit edilen 3 oda yer almaktadır.

Hiçbir piramidin içinde olduğu gibi Keops Piramidi’nde de radar, ultra sound ve sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

İç kısımları kışın sıcak yazın ise soğuktur.

Boyutları şu şekildedir: Yüksekliği 146, 7 metredir. Hacmi 2.583.283 metreküptür. Eğimi 51 derecedir. Taban uzunluğu 230,34 metredir.

Büyük Gize Piramidi olarak da anılmaktadır.

Tespit edilen ve günümüze yapıldığı şekilde ulaşıldığı bilinen tek piramittir.

Keops Piramidi hakkında bilgiler ve özellikleri nelerdir?

Keops piramidi sırları günümüzde araştırılmaktadır. Doğruluğu ve kesinliği hâlâ araştırılsa da yapılan incelemelerin sonucunda tespit edilen ve açıklanan bazı Keops Piramidi sırları şu şekilde sıralanabilir:

Piramidin içinde çiçekler, bitkiler daha hızlı büyümektedirler.

İçeride bir süre tutulan su tekrar kontrol edildiğinde temizlenmiş olduğu görülmüştür.

Bazı fiziksel yaraların piramidin içinde iyileştiği öne sürülmektedir.

Keops Piramidi'nin içindeki sıcaklık sürekli olarak sabittir.

Kral odasına koyulan bir etin bozulmadığı ve kokuşmadan mumyalaştığı gözlemlenmiştir.

Piramidin içinde sırayla şu bölümler bulunmaktadır: