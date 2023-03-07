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Kefren Piramidi gizemi nedir? Kefren Piramidi özellikleri nedir, ne zaman yapılmıştır?

24.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En eski uygarlıklardan biri de Mısır Uygarlığı'dır. İnsanlığın gelişimine birçok katkı sağlamış olan Mısırlar, piramitlerinin gizemi ile de oldukça dikkat çekmektedir. En büyüğü, Dünyanın Yedi Harikası listesine girmeyi başarmış olan Mısır Piramitleri'nden biri de Kefren Piramidi'dir. Kefren Piramidi tarihsel süreci, gizemli hikâyesi ve boyutları ile hâlâ bilimsel araştırmalara konu olmuş bir piramittir. Peki, Kefren Piramidi gizemi nedir?

Kefren Piramidi gizemi nedir? Kefren Piramidi özellikleri nedir, ne zaman yapılmıştır?

İsmini piramit şeklinden alan ve yüzlerce yıldır gizemini koruyan Mısır Piramitleri'nin hanedanlık dönemlerinde inşa ettirildikleri bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda 2008 yılının Kasım ayında açıklanan bilgilere göre 140’a yakın Mısır Piramidi yapıldığı söylenmektedir. Mısır Piramitleri hâlâ araştırılan bir konudur. Bugüne dek varlığı kanıtlanmış olan piramitlerden bazıları şunlardır: Gize Piramitleri, Keops Piramidi, Sfenks Piramidi, Maldum Snefru Piramidi, Sakkara Piramidi, Mikerinos Piramidi, Dahadur Piramidi, Kefren Piramidi.

Kefren Piramidi ne zaman yapıldı?

Kafre Piramidi olarak da anılan Kefren Piramidi hakkında bilgilere ulaşabilmek için bugün hâlâ araştırma yapılmaktadır. Bugüne dek bulunan bilgiler doğrultusunda Firavun Kefren adına, Kefren’in oğlu Mikerinos’un emri ile inşa edildiği bilinmektedir. Mikerinos’un firavunluk dönemi dördüncü hanedanlık dönemine denk gelmektedir. Buna göre Kefren Piramidi’nin de M. Ö. 2620 – M. Ö. 2480 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Kefren Piramidi gizemi nedir?

Her biri ayrı bir gizem barındıran Mısır Piramitleri’nden biri olan Kefren Piramidi hakkında en büyük gizem tepe kısmında bulunan ve yaklaşık 40 ton olan taşın oraya nasıl ve ne ile yerleştirildiğidir. Mısır Piramitleri’nin nasıl inşa edildiği konusunda çok fazla teori vardır. Ortaya atılan teorilerden biri de beşik ve basit bir düzenekle kaldıraç sistemi sayesinde inşa edilmiş olmasıdır. Heredot’un yazılarında Mısır Piramitleri’nin basit bir kaldıraç sisteminin bir makine şeklinde kullanılması ile taşların kaldırıldığı bilgisi yer almaktadır. Buna göre sahanlıklar üst üste sıralanmıştır daha sonra taşlar kısa boyutlarda kesilmiş olan ağaçlardan yapılan makinelerle yukarıya taşınmıştır.

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Kefren Piramidi özellikleri nelerdir?

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Giza adı verilen bölgede bulunmaktadır. Boyu 143 Metre, eğimi ise 53,2 derece olan piramidin tepe kısmında 36 tonluk bir taş bulunmaktadır. Günümüze kadar korunmuş olarak gelmesinin bir sebebinin de 1853 yılına dek kısmi olarak kumla kaplanması olduğu bilinmektedir. Ağırlığı 163 ton olan Kefren Piramidi özellikleri şu şekildedir:

  • Firavun Mikerinos tarafından babası adına yaptırdığı bilinmektedir.
  • Yüksek bir zemin üzerine inşa edilmiştir.
  • Zemindeki yüksekliği boyutlarının daha büyük görünmesine neden olmuştur.
  • Alt kısmında kral odası bulunmaktadır.
  • Üst bölümde kraliçe odası yer alır.
  • Kafre Piramidi ya da İkinci Piramit olarak da anılmaktadır.
  • Kenar boyutlarının 215, 25 metre uzunluğunda olduğu bilinmektedir.
  • Kefren Piramidi’nin koridor kısmında 23 adet heykel bulunmaktadır. Bu heykellerden biri Mısır Müzesi’nde yer almaktadır.
  • Üç büyük Gize Piramitleri’nden biridir.
  • Bir firavunun adını alan piramitlerden biridir.
  • Tepe kısmındaki koruyucu amaçlı olduğu düşünülen kaplama hâlâ görülebilmektedir.
  • Konumu doğrultusunda en merkezi yerde olan piramit Kefren Piramidi’dir.
  • Adını aldığı Firavun Kefren’in mezarı bu piramitte yer almaktadır.
  • Mısır’ın başkenti olan Kahire şehrinde bulunmaktadır.
  • İki giriş kapısı bulunmaktadır ancak iki kapı da ziyarete kapalıdır.
  • Piramit araştırmaları sonucunda herhangi bir kitabeye rastlanmadığı bilinmektedir.
  • Üst girişi yerden yaklaşık 15 metre kadar yukarıdadır.
  • Duvarlarında kırmızı renkte granit çizgiler bulunmaktadır.
  • Mısır geleneğine göre ölülerin bekletilmesi için belirlenen yer piramidin doğu tarafındadır.
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