Kefren Piramidi gizemi nedir? Kefren Piramidi özellikleri nedir, ne zaman yapılmıştır?

İsmini piramit şeklinden alan ve yüzlerce yıldır gizemini koruyan Mısır Piramitleri'nin hanedanlık dönemlerinde inşa ettirildikleri bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda 2008 yılının Kasım ayında açıklanan bilgilere göre 140’a yakın Mısır Piramidi yapıldığı söylenmektedir. Mısır Piramitleri hâlâ araştırılan bir konudur. Bugüne dek varlığı kanıtlanmış olan piramitlerden bazıları şunlardır: Gize Piramitleri, Keops Piramidi, Sfenks Piramidi, Maldum Snefru Piramidi, Sakkara Piramidi, Mikerinos Piramidi, Dahadur Piramidi, Kefren Piramidi.

Kefren Piramidi ne zaman yapıldı?

Kafre Piramidi olarak da anılan Kefren Piramidi hakkında bilgilere ulaşabilmek için bugün hâlâ araştırma yapılmaktadır. Bugüne dek bulunan bilgiler doğrultusunda Firavun Kefren adına, Kefren’in oğlu Mikerinos’un emri ile inşa edildiği bilinmektedir. Mikerinos’un firavunluk dönemi dördüncü hanedanlık dönemine denk gelmektedir. Buna göre Kefren Piramidi’nin de M. Ö. 2620 – M. Ö. 2480 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Kefren Piramidi gizemi nedir?

Her biri ayrı bir gizem barındıran Mısır Piramitleri’nden biri olan Kefren Piramidi hakkında en büyük gizem tepe kısmında bulunan ve yaklaşık 40 ton olan taşın oraya nasıl ve ne ile yerleştirildiğidir. Mısır Piramitleri’nin nasıl inşa edildiği konusunda çok fazla teori vardır. Ortaya atılan teorilerden biri de beşik ve basit bir düzenekle kaldıraç sistemi sayesinde inşa edilmiş olmasıdır. Heredot’un yazılarında Mısır Piramitleri’nin basit bir kaldıraç sisteminin bir makine şeklinde kullanılması ile taşların kaldırıldığı bilgisi yer almaktadır. Buna göre sahanlıklar üst üste sıralanmıştır daha sonra taşlar kısa boyutlarda kesilmiş olan ağaçlardan yapılan makinelerle yukarıya taşınmıştır.

Kefren Piramidi özellikleri nelerdir?

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Giza adı verilen bölgede bulunmaktadır. Boyu 143 Metre, eğimi ise 53,2 derece olan piramidin tepe kısmında 36 tonluk bir taş bulunmaktadır. Günümüze kadar korunmuş olarak gelmesinin bir sebebinin de 1853 yılına dek kısmi olarak kumla kaplanması olduğu bilinmektedir. Ağırlığı 163 ton olan Kefren Piramidi özellikleri şu şekildedir: