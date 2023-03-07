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Mısır Piramitleri'nin sırrı nedir, özellikleri ve isimleri nelerdir? Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, piramitler nerede bulunur?

24.02.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan Mısır Piramitleri, yüzlerce yıldır yapılan araştırmalara rağmen gizemini korumaya devam etmektedir. Arkeolojik çalışmalar ile ulaşılan bilgilere her yıl bir yenisi daha eklenmekte ve bu piramitlerin gizemi hâlâ araştırılmaktadır. En büyüğü Dünyanın Yedi Harikası listesine girmeyi başarmış olan Mısır Piramitleri'nin her biri ayrı gizemler taşımaktadır. Peki, Mısır Piramitleri nasıl yapıldı?

Mısır Piramitleri'nin sırrı nedir, özellikleri ve isimleri nelerdir? Mısır Piramitleri nasıl yapıldı, piramitler nerede bulunur?

Adını şeklinden alan Mısır Piramitleri, Mısır uygarlığının Eski Krallık ve Orta Krallık dönemlerinde yaptırılmıştır. Farklı firavunların anıt mezar olarak inşa ettirdiği piramitlerin nasıl yapıldığından içinde neler bulunduğuna kadar birçok gizemi hâlâ araştırılmaktadır. Mısır Piramitleri'nin sırrı bugün de tamamen çözülememiştir. Tarihçi Heredot’un da içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı teoriler ortaya atılsa da net ve kesin olarak ifade edilebilen çok az konu vardır.

Mısır piramitleri nerede?

En ünlüleri Mısır’da Kahire’de bulunan Gize bölgesinde yer alan Mısır Piramitleri’nden bazılarının zaman içinde kaybolduğu bilinmektedir. Bazı piramitlerin kumların altında kaldığı söylenmektedir. İlk piramit listesi 1842 yılında alman filolog Kral Richard Lepsius tarafından oluşturulmuştur. Bu listeye göre 70'e yakın piramit tespit edilmiştir. Ancak sonrasında devam eden çalışmalarla keşfedilen Mısır Piramitleri’nin sayısı 100'ü geçmiştir. Günümüze kadar keşfedilen piramitler, Kahire – Gize Bölgesi dışında Kahire’nin 24 kilometre kadar güneybatısında yer alan Sakkara’da, Daşur bölgesinde ve Nil Nehri’nin batı kıyısında da bulunmaktadır.

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Mısır piramitleri nasıl yapıldı?

Mısır Piramitleri hakkında bilgi veren uzmanlar bu piramitlerin nasıl inşa edildiği konusunda farklı teoriler öne sürmektedir. Mısır Piramitleri'nin sırrı aslında nasıl yapıldıklarıdır ve bu sır hâlâ açığa kavuşturulamamıştır. Pek çok araştırma yapılmış olsa da bu araştırmalar teoriden ve rivayetten öteye geçmemiştir. Bu teorilerden biri de Eski Mısır Bilimcisi olan Sir Flinders Petrie tarafından ortaya konmuştur.

Petrie’nin teorisine göre piramitlerin doğuşu 5000 yıl önceki Eski Mısır’da kullanılan "mastaba" isimli mezarlar sebebi ile olmuştur. Basit bir şekilde dikdörtgen biçiminde yapılmaya başlanan mezar zamanla yükseltilerek basamakları, tünelleri, odaları olan dev piramitlere dönüşmüştür. İnşa sırasında yerleştirilen büyük taşların nasıl taşındığı da büyük kızaklarla açıklanmıştır. İnsan gücü ile çekilen dev boyuttaki kızaklar ile taşların taşındığı tespit edilmiştir. Kızakların kolay hareket edebilmeleri için de ön kısımlarının ıslatıldığı böylece kayganlık sağlandığı düşünülmektedir. Ancak bunların hepsi birer düşünceden ibarettir. Hâlâ günümüzde piramitlerin nasıl yapıldığıyla alakalı net bir bilgi olmamakla birlikte piramitlerin içiyle de ilgili net bir bilgi yoktur.

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Mısır Piramitleri özellikleri nelerdir?

Piramitlerin içinde olduğu tahmin edilen birçok kısmına ulaşılamamıştır ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. En büyük piramit Gize Piramitleri’nden Keops Piramidi’dir. M. Ö. 2550 – 2560 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yüksekliği 138 metredir ve kare tabanlı olarak inşa edilmiştir. Taşların taşınması için kullanılan rampaların, piramitlerin etrafından kaldırma işleminin birkaç yıl sürmüş olabileceği tahmin edilmektedir. Taşlar dizilirken hesaplanan eğim derecesinde en ufak bir kayma taşların birleşiminde sorun oluşturabileceği ancak bu hesabın kusursuz yapıldığı için hiçbir sorun görünmediği söylenmektedir. Mısır Piramitleri özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Piramitler güneş saati olarak da kullanılıyordu.
  • Kumların altında kalan ondan fazla piramit olduğu söylenmektedir.
  • Mısır Piramitleri'nin içindeki tuzaklar ve labirent formunda koridorlar nedeniyle bu piramitleri keşfetmek isteyen bazı kişilerin burada kaybolduğuna dair söylentiler bulunmaktadır.
  • Piramitlerin yapımında milyonlarca taş blok kullanıldığı bilinmektedir.
  • Piramitlerin anıt mezar olarak yapıldığı bilinmektedir.
  • Gize Piramitleri’nin konumuna göre zirve kısımlarındaki sivriliğin Orion takım yıldızını işaret ettiği görülmektedir.
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Mısır piramitlerinin isimleri nelerdir?

Mısır Piramitleri tarihin en gizemli yapıları olarak görülmektedir. En büyük boyutlarda olan Keops Piramidi bu özelliği ile Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Tespit edilen piramitlerin isimlerinin firavunlardan geldiği bilinmektedir. Örnek olarak Gize bölgesinde yer alan piramitler Gize piramitleri olarak da bilinir. Bu piramitler üç tanedir isimleri de Keops Piramidi, Kefren Piramidi ve Mikerinos Piramidi’dir. Bunlar dışında hanedanlık dönemlerinde inşa edildiği bilinen şu piramitlerin de varlıkları tespit edilmiştir:

  • Gize Piramitleri (Keops, Kefren, Mikerinos)
  • Sakkara Pepi Piramidi
  • Maldum Snefru Piramidi
  • Dahadur Piramidi
  • Basamak Piramidi
  • Sfenks Pramidi
  • Zoser Piramidi

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