Hızlı okuma teknikleri nedir? Hızlı okuma teknikleri nelerdir?

Bireyin oluşabilmesi, insanların bilgi edinebilmesi ve anlam dünyalarının gelişebilmesi için okumak son derece önemli bir noktadadır. Ancak özelikle günümüzde hızın önem kazanması ile insanların kendilerine dahi vakit ayıramaması kitap okuma alışkanlıklarını da sekteye uğratabilmektedir. Bu amaçla birçok okuma tekniği ve yöntemi geliştirilmiştir. Okuma teknikleri ve türleri kişilerin yaşam tarzlarına uygun olarak seçilir ve zihinsel kapasiteyi geliştirerek okuma kültürünün meydana gelmesinde destekleyici özelliğe sahiptir.

Zamanın gitgide daha da değerli olduğu ve her şeyin internet ile teknolojinin sürekli olarak gösterdiği gelişim ile çok daha hızlı olduğu bu dünyada hızlı okuma teknikleri de geliştirilmiştir. Kişiler bu sayede uygun hızlı okuma tekniklerinden birini seçerek kitap okumaya zaman ayıramama sıkıntısından kurtulabilmektedirler. Hem öğrenciler hem de çalışan kişiler bu hızlı okuma tekniklerini kullanarak kısa zaman içinde birçok sayıda kitabı anlayarak ve öğrenerek okuyabilmektedirler.

Hızlı okuma teknikleri nedir?

Hızlı okuma teknikleri, kitap ya da benzeri uzun metinleri normal sürelerden çok daha kısa süreler içinde anlayarak ve öğrenerek okumayı sağlayan teknikler olarak geliştirilmiştir. Kişiler bu teknikleri kullanarak birçok yazılı metni ya da kitabı içlerinden okuyabilmektedirler. Gözlerin çeviklik kazandığı, görme alanının genişlediği bu teknikler en çok birçok kitap ve makale okuması gereken öğrencilerin işine yaramaktadır.

Özellikle üniversite öğrencileri, makale ve tez okumalarında bu yöntemlerden yararlanabilmektedir. Anlayarak ve hızlı bir şekilde okuyabilmek için bazı özelliklerin geliştirilmesi gerekir. Örnek olarak kişilerin odaklanma sorunu yaşamaması önemlidir. Yüksek odaklanma sayesinde hızlı okuma teknikleri kullanarak hem öğrenerek hem de anlayarak sayfalarca yazı okuyabilmek mümkün olabilmektedir. Hızlı ve okuduğunu anlayarak okuyabilmek için çeşitli hızlı okuma teknikleri bulunmaktadır.

Hızlı okuma teknikleri nelerdir?

Günlük yaşamda ya da iş hayatında çeşitli meşguliyetler nedeni ile birçok insanın okumaya zaman ayıramadığı ya da okuma hızının ve sürelerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Okuma esnasında daha iyi anlama çabası içine girme nedeni ile ilk satırları tekrar ederek okumak, cümleler yerine kelimeleri takip etmek gibi nedenlerden ötürü kişilerin okuma hızları zaman içinde düşebilmektedir. Bu davranışlardan uzak durarak içten okumak ve çeşitli hızlı okuma tekniklerinden yararlanmak, okumak ve anlamak adına çok daha verimli olacaktır.

Belli başlı hızlı okuma teknikleri şu şekildedir:

Göz egzersizleri yapmak

Sütun tarama tekniği kullanmak

El hızı tekniği kullanmak

Gözden geçirme ve tarama yöntemi ile okumak

Güdümlü okumak

Sesli okumak

İçten okumak

Sessiz okumak

Anlayarak hızlı okumak

Göz atarak okuma

Özetleyerek okumak

İlişkilendirerek okumak

Not alarak okumak

Eleştirel okumak

Görsel okumak

Yoğun ya da tam okumak

Serbest okumak

Altını çizerek ya da işaretleyerek okumak

Tahmin ederek okumak

Soru sorarak okumak

Tartışarak okumak

Anlayarak hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlamanın geliştirilmesi için: