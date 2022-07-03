Hızlı ve Öfkeli 8 filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk kez 13 Nisan 2017'de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu şu şekildedir:

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları:

Vin Diesel,

Dwayne Johnson,

Jason Statham,

Charlize Theron,

Lucas Black,

Kurt Russell

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. ABD yapımı filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı. Film serinin 8. filmidir. Film 1,239 milyar dolar gişe hasılatı yapmıştır.

