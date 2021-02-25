Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni video geldi! Konusu da açıklandı

Hızlı ve Öfkeli 9’dan yeni bir video yayınlandı. 'Hayat' başlığıyla yayınlanan kısa videoya göre, serinin yeni filmi de bir hayli baş döndürücü olacak.

Teaser'dan anladığımız kadarıyla ekip bir araya gelip yeni bir işin sorumluluğunu üstlenirken bugüne kadar yaptıkları her şeyi riske atmış olacaklar. Daniel Casey'nin kaleme aldığı F9 yakında izleyici karşısında olacak.

Fast and Furious serisine büyük katkıda bulunan Justin Lin'in yönetmen koltuğuna oturduğu F9'ın serinin sondan bir önceki filmi olduğu söyleniyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.



