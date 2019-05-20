Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi fragmanı

Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar. İkisi de sözel ya da fiziksel bir yüzleşmeden kaçmaz. Birbirlerinden hoşlanmıyor ve birbirlerine güvenmiyor olabilirler ama Hızlı ve Öfkeli, Hobbs ve Shaw’ı sunar. Bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.





