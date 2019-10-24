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Hızlı ve Öfkeli serisinin senaristleri Keanu Reeves ile görüştü

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SİNEMA TV  | 24.10.2019 08:57 | Son Güncelleme

Hızlı ve Öfkeli serisi ile Keanu Reeves hayranlarının beklediği buluşma gerçekleşti. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw serisinin yazarları, başarılı aktör Keanu Reeves ile bir araya geldi. Buluşmanın konusu ise Reeves’in seriye dahil olma ihtimali.

Hızlı ve Öfkeli serisinin senaristleri Keanu Reeves ile görüştü

Fenomen seri Hızlı ve Öfkeli, şimdiye kadar 5,8 milyar dolar kazanarak yapımcıların yüzünü güldürmeyi başardı. Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off projesi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw filminin de 758 milyon dolar gişe yapması, yapımcıları yeni projeler üretmek için harekete geçirdi.

Keanu Reeves, Hızlı ve Öfkeli evrenine mi katılıyor?

Hem serinin hayranları hem de Keanu Reeves hayranları bir süredir internette Reeves’in seriye katılması için lobi yapıyor. Aksiyon serisi John Wick ile kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Reeves’in seriye katılması için ciddi bir istek var. Söylentilere göre, aktör için Eteon adlı terörist organizasyon lideri rolü düşünülüyor.

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Screen Rant’e açıklama yapan Hobbs & Shaw filminin senaristlerinden Morgan, Reeves’in seriye dahil olması konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Reeves ile oturup konuştuklarını söyleyen Morgan, aktörü Hızlı ve Öfkeli evreninde görmeyi çok uzun zamandır istediğini söyledi. Senarist, bu durumun en büyük arzularından biri olduğunu söylerken doğru şeyleri yapmak istemelerinin ve zaman uyuşmazlıklarının Reeves’in bu evrene katılmasını engellediğini söyledi.

Keanu Reeves son dönemde oldukça popüler bir aktör. Yıldız oyuncuyu John Wick 4 ve Matrix 4 filmlerinde de göreceğiz. Ayrıca Bill & Ted Face the Music filmi geliyor. Keanu Reeves, John Wick serisiyle birlikte yeniden aksiyon filmlerinin aranan yüzü haline geldi.


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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw Keanu Reeves Fast and Furious Hızlı ve Öfkeli

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