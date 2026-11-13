Kanserin sonu mu geldi? Rusya'dan gelen haber umutları artırdı

Kanserin tedavisine yönelik çalışmalar devam ederken Rusya'dan gelen haber umutları giderek artırdı. Buna göre Moskova'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü bilimsel direktörü Alexander Gintsburg, kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı tedavi alan ilk gönüllünün tedavi sürecinin tamamladığını aktardı.

DÖRT AY GEÇMESİNE RAĞMEN YENİ TÜMÖR OLUŞMADI

Hasta, Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Radyoloji Araştırma Merkezi'nde yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları kullanılarak aylık takip muayenelerinden geçiyor. Hastanın tedavisinin bitmesinin üzerinden yaklaşık dört ay geçti. Gönüllü hastanın kendini iyi hissettiği ve son muayenelerde yeni tümör belirtisi görülmediği bildirildi. Hasta önümüzdeki üç yıl boyunca gözlem altında tutulacak.

METASTAZLARI TANIYIP YOK EDİYOR

Gintsburg, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilen ilacın bağışıklık sistemi için bir "ayarlayıcı" görevi gördüğünü açıkladı. Vücudun doğal savunma mekanizmalarını, kötü huylu tümörleri ve metastazları kendi başlarına tanıyıp yok edecek şekilde programlıyor.

Ancak bilim insanının belirttiğine göre, her tümör benzersiz olduğu için "evrensel" bir tedavi yöntemi yok. Aşı, her bireyin genetik profiline göre özel olarak üretiliyor.