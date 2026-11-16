Hızlı yürüyen insanların 4 ortak özelliği ortaya çıktı

Bazı insanlar günlük yaşamda aceleleri olmasa bile hızlı adımlarla yürürken bazıları daha sakin bir tempoyu tercih ediyor. Yürüme hızının yalnızca fiziksel özelliklerle değil, kişilik yapısıyla da ilişkili olabileceği düşünülüyor. Futura Sciences'ta yayımlanan değerlendirmede, binlerce yetişkinin yürüme hızını inceleyen bilimsel araştırmalar ele alındı. Bulgular, hızlı yürüyen kişilerde bazı kişilik özelliklerinin daha sık görülebildiğini ortaya koydu.

15 BİNDEN FAZLA YETİŞKİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Bu konudaki en kapsamlı araştırmalardan biri, 2018 yılında Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlandı. Yannick Stephan ve çalışma arkadaşlarının yürüttüğü araştırmada, 25 ila 100 yaş arasındaki 15 binden fazla yetişkinin verileri bir araya getirildi.

Wisconsin Longitudinal Study, Midlife in the United States, Health and Retirement Study ve National Health and Aging Trends Study gibi beş farklı araştırmanın verilerinden yararlanıldı. Katılımcıların kişilik özellikleri önce değerlendirildi, yürüme hızları ise daha sonraki ölçümlerde incelendi.

Sonuçlar, daha hızlı yürüyen kişilerin dört özelliği daha fazla taşıma eğiliminde olduğunu gösterdi.

HIZLI YÜRÜYENLERDE ÖNE ÇIKAN 4 KİŞİLİK ÖZELLİĞİ

Sorumluluk sahibi ve disiplinli olmak

Araştırmada hızlı yürümeyle en tutarlı biçimde ilişkilendirilen özelliklerden biri sorumluluk duygusu oldu. Planlı hareket eden, görevlerini takip eden ve hedeflerine bağlı kalan kişilerin daha hızlı yürüme eğilimi gösterdiği belirlendi. Bu kişiler günlük yaşamlarında da düzenli ve disiplinli olabiliyor.

Dışa dönük olmak

Dışa dönük kişiler genellikle sosyal etkileşimden enerji alan, hareketli ve girişken bireyler olarak tanımlanıyor. Araştırmada bu kişilik özelliğine daha yüksek puan veren katılımcıların yürüme hızlarının da daha yüksek olduğu görüldü.

Yeni deneyimlere açık olmak

Meraklı, farklı fikirlere ilgi duyan ve yeni deneyimlere açık kişiler de hızlı yürüyenler arasında daha sık görüldü. Araştırmacılar, bu özelliğin kişinin çevresiyle daha aktif bir ilişki kurmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Duygusal açıdan daha dengeli olmak

Kaygı, endişe ve olumsuz duyguları daha yoğun yaşama eğilimini ifade eden nevrotiklik özelliği, hızlı yürümeyle ters yönde ilişkilendirildi. Başka bir ifadeyle duygusal açıdan daha dengeli kişilerin daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu belirlendi.

HER KİŞİLİK ÖZELLİĞİ ARAŞTIRMAYLA DOĞRULANMADI

Futura Sciences'ın aktardığı değerlendirmede, hızlı yürüyen kişilerle ilişkilendirilen tüm özelliklerin bilimsel araştırmalarla desteklenmediği de vurgulandı.

Örneğin uyumluluk, yani başkalarıyla geçinme ve iş birliğine yatkınlık özelliği, ilgili çalışmalarda yürüme hızıyla anlamlı bir ilişki göstermedi. İddialar arasında yer alan atılganlık ve hırs da araştırmalarda ayrı kişilik özellikleri olarak ölçülmedi.

2013 yılında Baltimore Longitudinal Study of Aging kapsamında 642 yetişkinle yapılan başka bir araştırmada da daha yüksek sorumluluk, dışa dönüklük ve deneyime açıklık ile daha hızlı yürüme arasında bağlantı bulundu. Daha yüksek nevrotiklik ise daha yavaş yürüme ile ilişkilendirildi.

Buna karşılık 71-82 yaş arasındaki 907 yetişkinin incelendiği başka bir araştırmada sorumluluk duygusu yürüme hızıyla bağlantılı bulunurken deneyime açıklık için aynı sonuç elde edilmedi.

HIZLI YÜRÜMEK KİŞİLİĞİ KESİN OLARAK GÖSTERMEZ

Araştırmalar, yürüme hızı ile bazı kişilik özellikleri arasında istatistiksel bağlantılar bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, hızlı yürüyen herkesin dışa dönük, disiplinli veya duygusal açıdan dengeli olduğu anlamına gelmiyor.

Yaş, fiziksel kondisyon, boy, genel sağlık durumu ve günlük hareketlilik de yürüme hızını etkileyebiliyor. Üstelik araştırmalar, kişilik özelliklerinin hızlı yürümeye neden olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.

Bu nedenle bir kişinin yürüyüş temposundan karakteri hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bulgular, yalnızca büyük gruplarda gözlemlenen genel eğilimleri ortaya koyuyor.