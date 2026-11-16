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Konya'da akılalmaz yöntem! 'Konumcu' yakalandı, sistem deşifre oldu: "Filmden gördük yaptık"

Konya'da konum taktiği ile uyuşturucu ticareti yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. 'Konumcu' olarak adlandırılan şahıs saniye saniye izlenip gözaltına alınırken, ifadesinde bir filmden esinlenerek bu yöntemi kullandıklarını söyledi. Şahıs, "Artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp yakalandık" dedi.

Konya'da akılalmaz yöntem! 'Konumcu' yakalandı, sistem deşifre oldu: "Filmden gördük yaptık"
Melih Kadir Yılmaz

Olay, merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri farklı noktalara sürekli bir kişi tarafından poşet bırakıldığı ve bu poşetin kısa süre sonra farklı kişiler tarafından alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

'KONUMCUNUN' UYUŞTURUCULARI 20 FARKLI NOKTAYA BIRAKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, belirlenen adresleri takibe alarak olayın uyuşturucu madde ticareti olduğunu belirledi. ‘Konumcu' olarak belirlenen uyuşturucu taciri bir şahsın, uyuşturucu maddeleri alıcıların temin edebilmesi amacıyla 20 farklı noktaya bıraktığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler ‘konumcu' tabir edilen şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Takibe alınan şahsın uyuşturucu bıraktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, konumcu şahsın gelerek belirlenen alana uyuşturucuyu bıraktığı ardından telefonu ile alıcıya sadece konum attığı, ardından uyuşturucu alan kişilerin gelerek konum bilgisi üzerine uyuşturucuyu bırakılan yerden aldığı görülüyor.

'FİLMDEN ESİNLENDİK' DEDİ VATANDAŞIN DUYARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yakalanan şüpheli M.S.T.'nin, "Bir filmden esinlenerek bu yöntemi yaptık ama artık polis de vatandaş da daha duyarlı. Takibe alınıp kısa sürede yakalandık. Uyuşturucu ticareti yaptığım için pişmanım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu
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