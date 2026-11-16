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Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem

Süper El Niño öncesinde uzmanlardan ev sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Hava durumundaki dalgalanmalarla beraber yaşanabilecek aşırı yağış, sel ve fırtına gibi afetler öncesinde evde alınabilecek basit önlemler, sonrasında yaşanabilecek maddi kayıpları azaltabiliyor. Uzmanların önerdiği yöntemlerden biri ise yalnızca bir akıllı telefonla yapılabiliyor. Evinizi ve eşyalarınızı 10 dakikada videoya kaydetmek, olası bir afet sonrasında sigorta başvurularında elinizi güçlendirebilir.

Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem
Çiğdem Berfin Sevinç

Süper El Niño'nun etkileriyle birlikte aşırı hava olaylarının yaşanabileceğine ilişkin uyarılar gündemdeki yerini korurken, uzmanlar ev sahiplerinin şimdiden hazırlık yapmasını öneriyor. Özellikle sel ve fırtına gibi afetlerde evdeki eşyaların zarar görmesi, sonrasında sigorta başvurularında sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

Bunun önüne geçmek için önerilen yöntem ise oldukça basit. Akıllı telefonunuzla evin içinde kısa bir video çekerek tüm eşyalarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Salon, mutfak, yatak odası, banyo, garaj ve depo gibi alanları tek tek görüntülemek gerekiyor.

Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem 1

DOLAPLARI VE ÇEKMECELERİ AÇMAYI UNUTMAYIN

Uzmanlar, video çekerken dolapların, çekmecelerin ve gardıropların da açılmasını öneriyor. Kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve diğer kişisel eşyaların görüntülenmesi, olası bir hasar sonrasında bunların evde bulunduğunu kanıtlamaya yardımcı olabilir.

Her eşyanın tek tek yazılmasına gerek bulunmuyor. Görüntülerin sesli anlatımla desteklenmesi yeterli bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem 2

ELEKTRONİK EŞYALARIN SERİ NUMARALARINI KAYDEDİN

Televizyon, bilgisayar, beyaz eşya ve diğer elektronik cihazların seri numaralarını yakın çekimle kaydetmekte fayda var. Varsa faturaları ve garanti belgelerini de saklamak gerekiyor.

Çekilen videonun yalnızca telefonda tutulmaması, bulut sistemine veya harici belleğe yedeklenmesi öneriliyor.

Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem 3

EVİN DIŞINI DA GÖRÜNTÜLEYİN

Olası fırtına ve şiddetli yağışlarda binanın çatısı, pencereleri ve dış cephesi zarar görebiliyor. Bu nedenle evin dışının da afet öncesinde farklı açılardan görüntülenmesi önem taşıyor.

Özellikle çatının mevcut durumunu kaydetmek, sonradan meydana gelebilecek hasarın tespitinde yardımcı olabilir.

Süper El Niño öncesi kritik uyarı! Önlem almak için 10 dakika yeterli: Hayat kurtaracak yöntem 4

SİGORTA POLİÇENİZİ KONTROL EDİN

Uzmanlar, afet öncesinde konut sigortasının kapsamının da incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de DASK deprem ve deprem kaynaklı belirli hasarları karşılarken sel, su baskını ve ev eşyalarına ilişkin teminatlar için konut sigortasının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Poliçedeki özel limitlerin ve hangi hasarların karşılandığının önceden öğrenilmesi, afet sonrasında beklenmedik masraflarla karşılaşma riskini azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
afet el nino süper yağış
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