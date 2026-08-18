Hızlı yürüyenlerin 4 ortak özelliği ortaya çıktı! Adımlarınız psikolojinizi ele veriyor

Günlük hayatta kimi insanlar sakin ve ağır adımlarla ilerlerken kimileri ise gideceği yere yetişmesi gerekmese bile daha tempolu yürümeyi tercih ediyor. Araştırma sonuçları, kişiler arasındaki bu hız farkının yalnızca yaş, sağlık veya fiziksel kapasiteyle açıklanamayabileceğini; bazı kişilik özelliklerinin de yürüme temposuyla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

DUYGUSAL OLARAK DAHA DENGELİ OLABİLİRLER

Araştırmada dikkat çeken özelliklerden biri nevrotiklik düzeyi oldu. Stres, kaygı ve olumsuz duygular karşısında daha dengeli kalabilen, yani nevrotiklik puanı daha düşük olan katılımcıların daha hızlı yürüme eğiliminde olduğu belirlendi. Ancak bu sonuç, hızlı yürüyen kişilerin mutlaka sakin veya duygusal açıdan dengeli olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmada ortaya konulan bulgu, yalnızca duygusal istikrar ile yürüme hızı arasında istatistiksel bir bağlantıya işaret ediyor.

DIŞA DÖNÜKLÜK YÜRÜYÜŞ TEMPOSUNA DA YANSIYABİLİYOR

Daha hızlı yürümeyle bağlantılı bulunan bir diğer özellik ise dışa dönüklük. Sosyal etkileşime daha açık, enerjik ve hareketli olma gibi özelliklerle ilişkilendirilen dışa dönüklük puanı yüksek kişilerin, ilerleyen yıllarda da daha hızlı yürüme eğilimlerini korudukları görüldü. Araştırmacılar bu durumun, dışa dönük kişilerin daha hareketli bir sosyal yaşam sürmesi ve fiziksel olarak daha aktif olabilmesiyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

PLANLI VE HEDEF ODAKLI KİŞİLER DAHA HIZLI YÜRÜYEBİLİYOR

Çalışmada öne çıkan üçüncü kişilik özelliği sorumluluk bilinci oldu. Günlük yaşamında planlı ve disiplinli hareket eden, görevlerini yerine getirmeye ve hedeflerine ulaşmaya önem veren kişilerde daha yüksek yürüme hızıyla bağlantı tespit edildi. Bu kişilerin günlük işlerini belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirmesi ve hedeflerine ulaşırken daha kararlı hareket etmesinin fiziksel tempolarına da yansıyabileceği düşünülüyor.

YENİ DENEYİMLERE AÇIK OLANLARDA DA AYNI EĞİLİM GÖRÜLDÜ

Merak, öğrenme isteği ve yenilikleri keşfetmeye ilgi gibi özellikleri kapsayan “deneyime açıklık” da hızlı yürümeyle bağlantılı bulunan özelliklerden biri oldu. Araştırmaya göre deneyime açıklık düzeyi yüksek kişilerin daha hızlı yürüme eğilimi gösterdiği belirlendi. Yeni etkinliklere katılma isteği ve çevreyle daha aktif etkileşim kurmanın kişinin genel hareketlilik seviyesini artırabilecek faktörler arasında olabileceği değerlendiriliyor.

SADECE YÜRÜYÜŞÜNE BAKARAK BİRİNİN KARAKTERİ ANLAŞILAMAZ

Araştırma, yürüme temposu ile dört kişilik özelliği arasında bağlantı ortaya koysa da sonuçlar bir “kişilik testi” olarak değerlendirilmemeli. Başka bir ifadeyle hızlı yürüyen bir kişinin dışa dönük, planlı veya duygusal açıdan dengeli olduğunu yalnızca yürüyüşüne bakarak söylemek mümkün değil. Çünkü insanların yürüme hızını kişilik dışında çok sayıda unsur etkileyebiliyor. Yaş, fiziksel sağlık, kondisyon, ağrı, çevresel koşullar ve hatta kişinin o anda bir yere yetişmeye çalışıp çalışmadığı bile yürüyüş temposunu değiştirebiliyor.