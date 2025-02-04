Hizmet içi nasıl yazılır? Hizmet içi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilbilgisinde iki veya daha fazla kelimenin yan yana gelerek yeni bir sözcük meydana getirmesi, birleşik kelime olarak adlandırılmaktadır. Birleşik sözcükler kategorisine giren kelimelerin kimisi ayrı kullanılırken bazıları ise belirli kurallar çerçevesinde bitişik yazılır. Hal böyle olunca hizmet içi sözcüğünün yazımında yaygın olarak imla yanlışına rastlanır. Kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için genellikle TDK sözlükleri sitesi üzerinden sorgulama yapılır.

Hizmet içi nasıl yazılır?

Hizmet içi kelimesi “hizmet” ve “içi” sözcüklerinin yan yana gelmesi ile oluşmuş bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı birleşik sözcüklerde yazım kuralı gereği ayrı yazılması zorunluluğu vardır. Bazı birleşik kelimeler ise yine kurallar açısından bitişik olarak kullanılmaktadır. Tam da bu noktada hizmet içi yazımı konusunda birçok kullanıcı tereddüt yaşayabilmekte, bu birleşik kelimeyi hatalı olarak yazmaktadır.

Türk Dil Kurumu dilimizi doğru kullanmamız için güncel Türkçe sözlük sitesi hazırlamıştır. Bu site bünyesinde kelimelerin doğru yazımı, doğru okunuşu, anlamları ile birlikte yazım kuralları bölümü de bulunmaktadır. Kelimeleri sürekli olarak imla yanlışı yaparak yazmak, metinlerde mana kaymasının ortaya çıkmasında ilk önemli nedendir. Bu bağlamda hizmet içi TDK’ye göre her daim ayrı olarak yazılması gereken bir birleşik sözcüktür.

Hizmet içi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Hizmet içi sözcüğü pek çok kullanıcı tarafından “hizmetiçi” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun sayfasında var olan bilgilere göre “iç” sözcüğü ile meydana getirilmiş birleşik kelimeler her zaman ayrı olarak kullanılmalıdır. Bu bağlamda bu kelimenin doğru kullanımı “hizmet içi” şeklinde olmalıdır. Ayrıca kelimelerden biri ya da her ikisi de mana bakımından incelendiğinde anlamsız olmuyorsa, bu birleşik sözcüklerde ayrı olarak yazılır.

Ayrı yazılması gereken sözcüğü bitişik, bitişik yazılması gereken kelimeyi ayrı yazmak, yazım hatalarının görülmesine neden olur. Tüm bu bilgiler ışığında hizmet içi doğru yazılışı şu şekildedir: