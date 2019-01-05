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Hobbit evleri ay sonu hizmete giriyor!

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SEYAHAT  | 05.01.2019 13:40 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesinin "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na inşa ettiği yeni yamaç evleri bu ay sonunda hizmete giriyor.

Hobbit evleri ay sonu hizmete giriyor!

İlk etapta 7 adet inşa ettirilen ve toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken yamaç evleri, ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor. Talebin artmasıyla ikinci etap proje çalışmaları kapsamında yapılan ve iç dekorasyonu tamamlanan 17 yamaç evi ise bu ay sonunda hizmete açılıyor.

Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde inşa edilen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bulunan evlerin sayısının, yurt dışından da talep gelmesi nedeniyle artırılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Sami Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşabahçe mesire alanının Sivas'ın bir markası olduğunu söyledi.

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Bölgenin yazları yoğun olduğunu, kışları ise özel ziyaretçi çektiğini dile getiren Aydın, "Yamaç evlerinin son çalışmalarını yerinde inceledik. İnanıyorum ki kış aylarında burada misafir olmak, konaklamak insanı ruhen rahatlatacaktır. Çok ilgi var, Sivas'a ve Sivas turizmine ayrı bir renk kattığını görüyoruz. İnsanların doğal ortamlara olan özlemini giderecek nezih ve güvenli bir alan. Şehre yakın olması ve ulaşımının çok kolay olması ayrı avantaj." diye konuştu.

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Aydın, yamaç evlerine Sivas dışından da ilginin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası zaman içerisinde tam faaliyete geçtiğinde dışarıdan çok daha fazla ilgi görecektir. Çünkü insanlar bu tür ortamları arıyor ve özlüyor. Buranın şehir ve ülke dışından özel misafirleri olacak. Özel programlar ve turlar olacak, bu inancı taşıyoruz. Şu ana kadar bu yaklaşımımızda yanılmadığımızı görüyoruz. 24 yamaç evi var ama burada bu sayıyı artırılabilecek potansiyel mevcut. Hedefimiz 40-50 civarında bir sayıya ulaşmak."

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Yamaç evlerinin kış turizmini canlandırmak açısından Yıldız Dağı Kayak Merkezi'yle entegre edilebileceğini de aktaran Aydın, "Yıldız Dağı, termal tesisler, balıklı kaplıca hepsi ayrı bir potansiyel, buralarla entegre olabilir. İnsanlar burada konaklayıp, Yıldız Dağı'nda kayak yapabilir. Bu açıdan bakıldığında yamaç evleri hem termal hem de kayak turizmiyle entegre olabilecek bir çalışma." ifadelerini kullandı.

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Aydın, yeni yamaç evlerinin bu ay sonunda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Yüzüklerin Efendisi hobbit

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