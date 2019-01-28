Hobbs and Shaw kadrosuna bir kötü adam daha katıldı

Uzun soluklu aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin yan hikayesi Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Bu haberi her zaman olduğu gibi filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin oyuncu kadrosuna Dwayne Johnson’ın üniversiteden ve WWE’den arkadaşı olan güreşçi Roman Reigns katıldı.
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The brothers’ roar. A lil’ HOBBS & SHAW exclusive. Good times droppin’ sweat and spillin’ blood with my family, @RomanReigns who’ll be playing my brother in our FAST & FURIOUS UNIVERSE. I’m very proud of his focus, effort and authentic performance in our movie for his very first time on film. I’m also very grateful to spend this quality time with my cousin here in the islands as he takes life one day at a time to recover from leukemia. His perseverance and humility battling this challenge has inspired our entire family as well as millions around the world in our beloved @WWE Universe. Can’t wait to see the “Big Dog” return back to the ring - his positive & focused mindset to return is straight up next level. Til’ then, this sacred Samoan ???????? ground you stand on is nourished with our ancestors blood. Today, we nourish it with yours. #WelcomeRomanReigns #Brothers #HobbsAndShaw THIS SUMMER ???????????? @hhgarcia41 ????
Dwayne Johnson, Roman Reigns ile birlikte Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ın oyuncu kadrosunda Jason Statham, Idris Elba, Eddie Marsan, Vanessa Kirby ve Eiza González gibi isimler yer alıyor. Film “Hızlı ve Öfkeli” serisinin iki sevilen karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw’u bir araya getiriyor.
David Leitch’in yönetmenliğini üstlendiği yapımın hikaye detayları henüz net değil. Filmin senaryosuna ise serinin birçok filminde imzası bulunan senarist Chris Morgan imza atıyor.
“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” ülkemizde 2 Ağustos’ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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