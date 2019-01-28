Hobbs and Shaw kadrosuna bir kötü adam daha katıldı

Uzun soluklu aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin yan hikayesi Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Bu haberi her zaman olduğu gibi filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin oyuncu kadrosuna Dwayne Johnson’ın üniversiteden ve WWE’den arkadaşı olan güreşçi Roman Reigns katıldı.

Dwayne Johnson, Roman Reigns ile birlikte Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ın oyuncu kadrosunda Jason Statham, Idris Elba, Eddie Marsan, Vanessa Kirby ve Eiza González gibi isimler yer alıyor. Film “Hızlı ve Öfkeli” serisinin iki sevilen karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw’u bir araya getiriyor.

David Leitch’in yönetmenliğini üstlendiği yapımın hikaye detayları henüz net değil. Filmin senaryosuna ise serinin birçok filminde imzası bulunan senarist Chris Morgan imza atıyor.

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” ülkemizde 2 Ağustos’ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak.



