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Hoffenheim Edin Visca'yı transfer etmek istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 22.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Başakşehir'de istatistikleri alt üst eden Edin Visca’nın peşine Panzerler düştü. Edin Visca'ya Alman ekibi Hoffenheim talip oldu.

Hoffenheim Edin Visca'yı transfer etmek istiyor

Geride kalan sezonu 9 gol, 16 asist gibi muhteşem istatistiklerle bitiren Edin Visca’nın adı iç piyasada konuşulmuyor. Ancak Almanlar, Bosnalı yıldızı gözüne kestirmiş durumda.

Başakşehir’in geride kalan sezonda Avrupa Ligi’ndeki rakibi olan Hoffenheim’in menacerler aracılığıyla temasa geçtiği Visca’dan olumlu yanıt aldığı, bonservis görüşmeleri için Başakşehir’in kapısını çalacağı öğrenildi. Süper Lig’de çıktığı 196 maça 50 gol, 49 asist gibi harika bir istatistik sığdıran 28 yaşındaki futbolcu geçen yıl da Trabzonspor’dan teklif almış, gitmeyi çok istemişti.

6 milyon geri dönmüştü!

Visca için Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart’ın da devrede olduğu ifade ediliyor. Başakşehir, Güney ülkelerinden gelen 6 milyon Dolar’lık teklifi kabul etmemişti. İstanbul ekibi, bu kez Visca için kaç para isteyecek merak konusu.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig Edin Visca

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