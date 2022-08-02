Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz rüzgarı esmeye başladı. Takımıyla çıktığı ilk maçta 8 gollü bir karşılaşma geçiren Burak Yılmaz, Hollanda'nın manşetlerini süsledi. Yıldız oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulunan Hollandalı futbolseverler, Burak Yılmaz'ın ülkelerine gelişini kutladı.

MAÇ 6-2 BİTTİ

Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı VVV-Venlo maçı, Fortuna Sittard'ın 6-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Burak Yılmaz, takımıyla çıktığı ilk maçta golle buluşamasa da sahada sergilediği performansla alkış topladı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Fortuna Sittard'a transferi sonrası çalışma izni sorunu nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın bu problemi de ortadan kalkmış oldu. Yıldız oyuncu şans verilmesi halinde takımıyla tüm maçlara çıkabilecek.



