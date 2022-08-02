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  4. Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

02.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz, Hollanda Ligi serüvenine başladı. Takımıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta harika bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz, Hollanda basınında gündem olmayı başardı. Fortuna Sittard, VVV-Venlo maçını 6-2 gibi net bir skorlar kazandı.

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Hollanda'da Burak Yılmaz rüzgarı esmeye başladı. Takımıyla çıktığı ilk maçta 8 gollü bir karşılaşma geçiren Burak Yılmaz, Hollanda'nın manşetlerini süsledi. Yıldız oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulunan Hollandalı futbolseverler, Burak Yılmaz'ın ülkelerine gelişini kutladı.

MAÇ 6-2 BİTTİ

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Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı VVV-Venlo maçı, Fortuna Sittard'ın 6-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Burak Yılmaz, takımıyla çıktığı ilk maçta golle buluşamasa da sahada sergilediği performansla alkış topladı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

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Fortuna Sittard'a transferi sonrası çalışma izni sorunu nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın bu problemi de ortadan kalkmış oldu. Yıldız oyuncu şans verilmesi halinde takımıyla tüm maçlara çıkabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard
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