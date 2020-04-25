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Hollanda'da liglerin iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Ligde son iki sırada yer alan ve düşme korkusu yaşayan Waalwijk ile ADO Den Haag, rahat bir nefes aldı.

Hollanda'da liglerin iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) lider Ajax'ın averajla gerisinde yer alan AZ Alkmaar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak olmalarına tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağı açıklamıştı.

Alınan karara göre, UEFA'nın da onay vermesi halinde, Eredivisie lideri Ajax gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ise ön eleme turunda mücadele edecek.

Eredivisie'de oynadığı 25 maçın ardından topladığı 56 puanla zirvede yer alan Ajax'tan yapılan açıklamada, "Ligi birinci sırada bitirdik ancak şampiyonluk yok" ifadesi kullanıldı. Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar, karışık duygular yaşadığını belirterek, şampiyon ilan edilmemelerinin üzücü olduğunu dile getirdi.

"AVRUPA BİLETLERİNİN BU ŞEKİLDE DAĞITILMASINI ONAYLAMIYORUZ"

Federasyonun kararına tepki veren kulüplerden biri, ligde Ajax'la aynı puanda olan ancak genel averajla ikinci sırada bulunan AZ Alkmaar oldu.

Ajax'a karşı ligdeki iki maçını da kazanan ve ikili averajda da üstün olan AZ Alkmaar, federasyonun kararına karşı çıktı.

Kulübün genel direktörü Robert Eenhoorn, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Haftalardır liglerin bitirilmesine ilişkin farkı senaryolar üzerinde çalışıyorduk ancak sunduğumuz tekliflere hiçbir yanıt verilmedi. Avrupa biletlerinin bu şekilde dağıtılmasını onaylamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA SPOR TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK REZALET"

Federasyon, üçüncü sırada yer alan Feyenoord'un doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne, dördüncü PSV'nin 3. ön eleme, beşinci Willem II'nin de 2. ön eleme turuna katılacağını duyurmuştu.

Ligde bir maç eksiğiyle Willem II'nin 3 puan gerisinde yer alan Utrecht, kararın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Utrecht, sezon iptal edilmeseydi Hollanda Kupası finalinde Feyenoord ile karşılaşacak ve kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılabilecekti.

Federasyonun iptal kararına en sert tepkiyi ise İkinci Lig'in zirvesinde yer alan ve üst lige yükselemeyecek olan Cambuur verdi.

Cambuur Teknik Direktörü Henk de Jong, "Hollanda spor tarihindeki en büyük rezalet." şeklinde nitelediği karar hakkında, "Ekim ayından beri lider konumdaydık ve rüzgar bizim lehimizeydi. UEFA adil kararlar alınmasını istemişti ancak bu öyle bir karar değil. Sanıyorum bu işi avukatlara bırakmak durumunda kalacağız" yorumunu yaptı.

WAALWİJK VE ADO DEN HAAG NEFES ALDI

Sezonun iptaline sevinen takımlar ise Eredivisie'de son iki sırada yer alan Waalwijk ve ADO Den Haag oldu. 15 puanı bulunan Waalwijk ile 19 puanlı ADO Den Haag, küme düşme kaldırılmasaydı gelecek sezon bir alt ligde yer alacaklardı. Ancak, 2019-2020 sezonunun iptal edilmesiyle iki kulüp de gelecek sezon yine Eredivisie'de mücadele etme fırsatını yakaladı.

(AA)

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