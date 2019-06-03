Mynet Trend

4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 03.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Hollanda’da mülteci kamplarında 4,5 yıl içerisinde yaklaşık bin 600 mülteci çocuk kayboldu.

4,5 yılda yaklaşık bin 600 çocuk kayboldu

Ülkedeki NRC gazetesinde yer alan haberde, gazetenin kaybolan sığınmacı çocuklarla ilgili yaptığı araştırmada Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfından bilgiler toplandığı belirtildi.

Bu bilgiler doğrultusunda ülkedeki yaklaşık bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğunun ve akıbetlerinin bilinmediğinin ortaya çıktığı ifade edilen haberde, mülteci çocukların insan tüccarlarının eline düştüklerine dair sinyaller alındığı kaydedildi.

Haberde, çocukların bir kısmının da farklı Avrupa ülkelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanına gittiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, kaybolan mülteci çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları aktarıldı.

Haberde, bu ülkelerden gelen mülteci çocukların ülkede oturma izni alma şanslarının az olduğu ancak oturma izni şansı yüksek bazı Suriyeli ve Eritreli çocukların da kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Ne iş yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız! Ne iş yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız!
Baba Vanga'nın inanılmaz kehanetleri Baba Vanga'nın inanılmaz kehanetleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda çocuk kayboldu

En Çok Okunan Trend Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcaklık uyarısı! Bu saatlere dikkat

'Veresiye defteri' satın aldılar

'Veresiye defteri' satın aldılar

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
buradada hırsız var.....????????????????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne iş yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Ne iş yaptığını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Baba Vanga`nın kehanetleri

Baba Vanga'nın inanılmaz kehanetleri

Sakallarını hiç kesmiyor! Bir ülke onu konuşuyor: Ölüm tehditleri alıyorum

Bir ülke onu konuşuyor: Ölüm tehditleri alıyorum

Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

Bu mezarlıkta ölüler gömülmüyor!

ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 971'e çıktı

ABD alarmda! Son 25 yılın en yüksek oranı

Öz kızlarını ilişkiye girmeye zorlayan baba kan dondurdu

Öz kızlarıyla ilişkiye girip videoya kaydetmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.