Paralı seksin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Kampanya lideri Willemijn de Jong, "seks endüstrisinde sömürülen korumasız kadınlara sahip çıkmayı" amaçladıklarını söyledi.

Hollanda Radyosu'na (NPO 1) konuşan De Jong'a göre, ülkedeki mevcut işleyiş,model eşitsizliğe yol açıyor. Güç ve parası olan erkekler, savunmasız ve dezavantajlı kadınları istismar ediyor.

Exxpose'ye göre, seks endüstrisinde ağırlıklı olarak, "kendileri için başka seçenek göremeyen ya da erkekler tarafından zorlanan savunmasız kadınlar" yer alıyor.

Resmi politikaların, erkeklere "kadınları satın alma hakkı tanıdığını" savunan gençlik örgütüne göre, erkeklerin cinsel ihtiyaçları uğruna kadınların güvenliği ve refahı feda ediliyor.

Fuhuşla mücadale konusunda Hristiyanlıktan ilham alan gençlik örgütü, Hollanda fuhuş politikasının insan ticareti ile mücadelede yetersiz olduğuna inanıyor. Örgüt bu nedenle, fuhuş ve insan kaçakçılığından atındırılmış bir toplum talep ediyor.

'İSKANDİNAV MODELİ'

Hollandalı gençler, halen İsveç, Norveç ve Fransa'da yürürlükte olan yasaların kendi ülkelerinde da hayata geçirilmesini istiyor.