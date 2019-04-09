Mynet Trend

Paralı seksin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

BBC BBC
09.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Hollanda'da Exxpose adlı gençlik haraketi, paralı seksin cezalandırılması için kampanya başlattı. "Paha biçilemezim" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 40 bin imza toplandı. İmzalar yarın Parlamento'ya sunulacak.

Paralı seksin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Kampanya lideri Willemijn de Jong, "seks endüstrisinde sömürülen korumasız kadınlara sahip çıkmayı" amaçladıklarını söyledi.

Hollanda Radyosu'na (NPO 1) konuşan De Jong'a göre, ülkedeki mevcut işleyiş,model eşitsizliğe yol açıyor. Güç ve parası olan erkekler, savunmasız ve dezavantajlı kadınları istismar ediyor.

Exxpose'ye göre, seks endüstrisinde ağırlıklı olarak, "kendileri için başka seçenek göremeyen ya da erkekler tarafından zorlanan savunmasız kadınlar" yer alıyor.

Resmi politikaların, erkeklere "kadınları satın alma hakkı tanıdığını" savunan gençlik örgütüne göre, erkeklerin cinsel ihtiyaçları uğruna kadınların güvenliği ve refahı feda ediliyor.

Fuhuşla mücadale konusunda Hristiyanlıktan ilham alan gençlik örgütü, Hollanda fuhuş politikasının insan ticareti ile mücadelede yetersiz olduğuna inanıyor. Örgüt bu nedenle, fuhuş ve insan kaçakçılığından atındırılmış bir toplum talep ediyor.

'İSKANDİNAV MODELİ'

Hollandalı gençler, halen İsveç, Norveç ve Fransa'da yürürlükte olan yasaların kendi ülkelerinde da hayata geçirilmesini istiyor.

"İskandinav modeli" olarak bilinen yasa, para karşılığı seks talebinde bulunanların cezalandırılmasını içeriyor. Yasaya göre, seks işçileri cezadan muaf tutuluyor. Resmi otoriteler tarafından seks işçilerine yardım teklif ediliyor.

Seks uzmanı Yvette Luhrs ise, sanılanın aksine "İskandinav modeli"nin işe yaramadığı görüşünde. Luhrs'a göre, İsveç'te seks işçileri açısından durum berbat.

Yasak nedeniyle "iyi müşteriler" seks işçilerinden uzak dururken, kadınlar "kötü müşteri" ile karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle İskandinav ülkelerindeki kadınların çok daha gazla şiddet gördüğünü söyleyen Luhrs, finansal bağımsızlığı olmayan seks işçilerinin, kirasını ödemek için kötü müşteriye katlandığını savunuyor.

Hükümet ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU) lideri Gert Jan Segers, gençlik örgütünün kampanyasına destek veriyor.

"Aşk ve seks birbirine ait şeyler ama fuhuşun aşk ile ilgisi yok" diyen Segers'e göre, gençlerin meclisi bu konuda harakete geçirmesi "harika bir iş" olacak.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'
Otobüs kazası kameradaOtobüs kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda PARALI SEKS fuhuş imza kampanyası

En Çok Okunan Trend Haberler

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'

Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'

Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada

Otobüs kazası kamerada

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Dünya bu mide bulandıran olayı konuşuyor!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Dans eden ayı görenleri gülümsetti

Dans eden ayı fenomen oldu

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.