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Hollanda'da tarihe geçen maç! Lider Zwolle, Den Bosch'u 13-0 yendi... Dünyanın en hızlı hat-trickini yaptı

04.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda 2. Ligi'nde Lider PEC Zwolle ile Den Bosch karşı karşıya geldi. İlk yarısı 7-0 biten karşılaşmada kazanan 13-0'lık skorla Zwolle olurken, mücadele tarihe geçti. İşte detaylar...

Hollanda'da tarihe geçen maç! Lider Zwolle, Den Bosch'u 13-0 yendi... Dünyanın en hızlı hat-trickini yaptı

Hollanda 2. Ligi 27. haftasında lider PEC Zwolle ile Den Bosch karşı karşıya geldi. Mücadele yeşil sahalarda az görülen bir skorla sonuçlandı. Karşılaşmayı lider PEC Zwolle 13-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

PEC Zwolle'ye tarihi zaferi Velios'un 4, Thy'in 3, Van den Belt'in 2, Medunjanin, Taha, Beelen ve Van den Berg 'in golleri getirdi. Bu sonuçla PEC Zwolle 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanda kaldı.

12 DAKİKADA HAT-TRICK!

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PEC Zwolle karşılaşmaya gollerle başlarken, henüz 2. dakikada Apostolos Vellios perdeyi açtı, 4. dakikada duble, 12'de hat-trick yaptı. Dünyanın en hızlı hat-tricklerinden birine imza atan Vellios, Den Bosch'a soğuk duş aldırdı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

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14'te Haris Medunjanin, 20'de Younes Taha El Idrissi, 27'de yine Apostolos Vellios ve 31'de Thomas Van den Belt fileleri sarstı ve ilk yarının sonucunu 7-0 olarak belirledi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda da durmak bilmedi... 46'da Lennart Thy, 59'da Thomas Beelen, 62'de Lennart Thy ve 74'te yine Thy ağları havalandırdı. Alman oyuncu da ikinci yarının başında oyuna girip, 74'te hat-tricke imzasını attı.

TARİHİ SKOR

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89'da Thomas Van den Belt ve uzatma anlarında Dave van den Berg, kaleci Konrad Sikking'i avladı ve maçın sonunda scoreboardda yazan sonucu 13-0 olarak belirlediler. Tarihin en farklı sonuçlarından birine imza atan Zwolle 2 maç sonra kazanıp puanını 60'a yükseltti ve haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi. 3 maçtır kazanamayan Den Bosch ise 27 puanda kaldı.

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