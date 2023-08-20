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Hollanda'dan gelen karar sonrası gözler TFF'ye çevrildi! Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi?

20.08.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Eredivisie ekibi Twente ile eşleşmişti. Ligde oynadığı son maçtan galibiyetle ayrılan Twente için Hollanda Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi. Federasyon, Avrupa arenasında yer alacak takımların gelecek hafta oynanacak olan lig maçlarını erteleme kararı aldı. Bu durum sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. İşte detaylar...

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti. Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Sadilek, 76'ncı dakikada Steijn ve 90+4'üncü dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33'üncü dakikada penaltıdan Druijf kaydetti. Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa arenasına çıkacak olan takımların lig maçlarını erteledi.

GÖZLER TFF'DE

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Twente'nin Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçına lig maçı yapmadan çıkacak olmasıyla birlikte gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

SOSYAL MEDYADA ERTELEME TALEBİ

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Hollanda temlsilcisinin Fenerbahçe karşısında dinlenmiş bir şekilde mücadele edecek olmasının ardından sosyal medyadaki futbolseverler, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçıyla ilgili TFF'ye talepte bulundu.

Konuya dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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