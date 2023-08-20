Hollanda'dan gelen karar sonrası gözler TFF'ye çevrildi! Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi?

Hollanda Eredivisie'nin 2'nci haftasında Twente sahsında PEC Zwolle'yi konuk etti. Hafta ortasında UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Twente, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Sadilek, 76'ncı dakikada Steijn ve 90+4'üncü dakikada Schendelaar kendi kalesine attı. Mücadelede Zwolle'nin tek golünü ise 33'üncü dakikada penaltıdan Druijf kaydetti. Twente, 24 Ağustos Perşembe günü Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa arenasına çıkacak olan takımların lig maçlarını erteledi.

GÖZLER TFF'DE

Twente'nin Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçına lig maçı yapmadan çıkacak olmasıyla birlikte gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

SOSYAL MEDYADA ERTELEME TALEBİ

Hollanda temlsilcisinin Fenerbahçe karşısında dinlenmiş bir şekilde mücadele edecek olmasının ardından sosyal medyadaki futbolseverler, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçıyla ilgili TFF'ye talepte bulundu.

Konuya dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

