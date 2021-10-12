SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Hollanda'dan yarım düzine gol

Hollanda'dan yarım düzine gol

12.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımı'n Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri Hollanda ve Norveç, grubun 8. hafta maçlarında hata yapmadı.

Hollanda'dan yarım düzine gol

2022 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın Letonya'ya konuk olduğu gecede Hollanda - Cebelitarık ve Norveç - Karadağ maçları oynandı.

HOLLANDA'DAN YARIM DÜZİNE GOL

Feyenoord Stadyumu'nda grubun son sırasındaki Cebelitarık'ı konuk eden Portakallar rahat kazandı. Lider Hollanda'nın gollerini 9' Virgil van Dijk, 21', 45'(p) Memphis Depay ve 48' Denzel Dumfries, 75' Danjuma Groeneveld ve 86. dakikada Donyell Malen kaydetti: 6-0.

Bu sonucun ardından Hollanda gruptaki 6. galibiyetini elde etti.

KALAN MAÇLARI

Karadağ(D)
Norveç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attıYok artık Messi! Muslera'ya şut çekmeden gol attı
Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...Yemeden önce bir kez daha düşünün! Birlikte tüketirken tadına doyamıyoruz ama...
İlk Katar bileti Almanya'nınİlk Katar bileti Almanya'nın
Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Hollanda Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

Başkandan olay sözler! "Futbolcu yerine eşek alsaydım!"

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

G.Saray'dan dev anlaşma! 725 milyon TL

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.