Hollanda'dan yarım düzine gol

2022 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın Letonya'ya konuk olduğu gecede Hollanda - Cebelitarık ve Norveç - Karadağ maçları oynandı.
Feyenoord Stadyumu'nda grubun son sırasındaki Cebelitarık'ı konuk eden Portakallar rahat kazandı. Lider Hollanda'nın gollerini 9' Virgil van Dijk, 21', 45'(p) Memphis Depay ve 48' Denzel Dumfries, 75' Danjuma Groeneveld ve 86. dakikada Donyell Malen kaydetti: 6-0.
Bu sonucun ardından Hollanda gruptaki 6. galibiyetini elde etti.
Karadağ(D)
Norveç
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