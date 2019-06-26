Hollanda ilk kez çeyrek finalde

Bu yıl Fransa'nın ev sahipliğinde 8.'si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu mücadelesinde Japonya ile karşılaştı. Hollanda, Roazhon Park'da oynanan müsabakayı 2-1 kazanarak Kadınlar Dünya Kupası tarihinde adını ilk kez çeyrek finale yazdırdı.
Bu zorlu maçta Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 17. ve 90. dakikada Lieke Martens kaydetti. Japonya'nın tek golü ise 43. dakikada Yui Hasegawa'dan geldi. Hollanda'nın bir üst turdaki rakibi İtalya oldu.
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