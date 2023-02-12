Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı!

Fortuna Sittard, ligin 21'inci haftasında Emmen deplasmanına konuk oldu. Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcuların forma giydiği Sittard, karşılaşmadan Oğuzhan Özyakup'un golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesinde depremzedeler için saygı duruşu yapıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Saygı duruşu sırasında tecrübeli golcü Burak Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Oğuzhan Özyakup, golünün ardından da 'Pray for Turkey' yazılı tişörtle depremzedeler için dua istedi.

75 BİN KİŞİDEN SAYGI DURUŞU

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında Bochum'u konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı. Karşılaşma öncesinde Türkiye'de yaşanan depreme dikkat çekmek için 75 bin kişi saygı duruşunda bulundu.

