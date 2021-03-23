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Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi

23.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Hollanda Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi

Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hollanda kafilesi, pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

Teknik Direktör Frank de Boer yönetimindeki Hollanda'da Galatasaray'dan Ryan Babel de bulunuyor.

Spor Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş güvenlik önlemi aldıkları gözlenirken, takım kafilesi polis eskortu eşliğinde konaklayacakları otele hareket etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Hollanda maçını, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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Türkiye
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