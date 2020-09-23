SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.09.2020 23:34 | Son Güncelleme

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer oldu.

Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
23 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 72 can kaybı, bin 767 yeni vaka
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Yılın takası! Galatasaray ve Başakşehir...
Yılın takası! Galatasaray ve Başakşehir...
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Babası açıkladı...
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Babası açıkladı...
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
FIFA'dan Max Kruse'ye şok!
FIFA'dan Max Kruse'ye şok!
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak
Frank de Boer'a milli görev
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Lukas Podolski: Sokaktan geldiği belli
Sokaktan geldiği belli!
Max Kruse: Her zaman yapılması gerekeni yaptım
Max Kruse: Gerekeni yaptım!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.