Hollanda’nın Groningen takımı Erwin Koeman'ı istedi

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin ardından Phillip Cocu için sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre, Cocu’nun yardımcılarından Erwin Koeman’ın adı Groningen ile geçmeye başladı.
Sezon başında Fenerbahçe’ye geldikten sonra hemen Koeman’ı teknik ekibine dahil eden Cocu için şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Hollanda’nın NOS televizyonunun haberine göre, Danny Buijs yönetiminde Hollanda Ligi’nde kötü günler geçiren 6 hafta sonunda sonuncu sırada kalan Groningen’in planında Erwin Koeman olduğu belirtildi.
Buijs ile yolları ayırmayı düşünen Eredivise kulübünün, Fenerbahçe’de görev alan Erwin Koeman’ı ciddi anlamda hedeflediği kaydedildi.
(MİLLİYET)
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