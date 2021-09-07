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Hollanda - Türkiye: Muhtemel 11'ler

07.09.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıkıyor.

Hollanda - Türkiye: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olacak.

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato tarafından yönetcilecek. Hollanda - Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

GAKPO ŞOKU!

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Hollanda'da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind'in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı. Gakpo'nun kadrodan çıkarılması şaşkınlık yarattı.

"TÜRKİYE'Yİ YENECEĞİZ" DEMİŞTİ

Hollanda Milli Takımı'nın genç oyuncularından Cody Gakpo, A Milli Takımımız ile oynayacakları kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunmuştu. Gakpo, "Birinin sana güvenmesi güzel, ben de karşılığını verdim. Her maç geliştiğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi de yeneceğiz, buna inanıyorum" demişti.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda

Bijlow, Dumfries, Blind, Van Dijk, De Vrij, Frenkie, Klaassen, Wijnaldum, Berghuis, Bergwijn, Memphis

Türkiye

Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz


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Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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