Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi ikinci tur maçlarına çıkıyor!

Hollanda Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Çin'in Hong Kong kentinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Filenin Sultanları Hong Kong'da; Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Hollanda Türkiye voleybol maçının tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. İşte Hollanda Türkiye voleybol maçı ile ilgili merak edilenler...

HOLLAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Türkiye voleybol maçı 14 Haziran 2023 saat 15.30'da başlayacak.

HOLLAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Türkiye voleybol maçı TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Antalya etabı sona erdi.

İlk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, üçüncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Son maçtaysa Filenin Sultanları ABD'ye 3 – 2 mağlup oldu.

Şimdi gözler, Çin'in Hong Kong şehrinde oynanacak Hollanda Türkiye maçına çevrildi.



