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Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi ikinci tur maçlarına çıkıyor!

11.06.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Filenin Sultanları Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Türkiye etabını 3 üstünlük, 1 yenilgi ile tamamladı. İtalya ve Sırbistan'a toplamda 1 set veren Milliler, Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 – 2 yenildi. Hollanda Türkiye voleybol maçının ne zaman oynanacağı ile saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi ikinci tur maçlarına çıkıyor!

Hollanda Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde Çin'in Hong Kong kentinde oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Filenin Sultanları Hong Kong'da; Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Hollanda Türkiye voleybol maçının tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. İşte Hollanda Türkiye voleybol maçı ile ilgili merak edilenler...

HOLLAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Türkiye voleybol maçı 14 Haziran 2023 saat 15.30'da başlayacak.

HOLLAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Türkiye voleybol maçı TRT Spor ve TRT Yıldız'da yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Antalya etabı sona erdi.

İlk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, üçüncü maçında İtalya'yı 25-19, 26-24, 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Son maçtaysa Filenin Sultanları ABD'ye 3 – 2 mağlup oldu.

Şimdi gözler, Çin'in Hong Kong şehrinde oynanacak Hollanda Türkiye maçına çevrildi.

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