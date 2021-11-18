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Hollandalı futbolcu Promes adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

18.11.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak.

Hollandalı futbolcu Promes adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
Quincy Promes

Quincy Promes

HOL Hollanda
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Spartak Moskova
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Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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