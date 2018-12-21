Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Fenerbahçe eleştirisi

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Cocu ardından Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman için sarı lacivertli takımı eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Darksen, Fenerbahçe'nin Koeman ile devam etmesini skandal olarak yorumlarken yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

''SKANDAL BİR KARAR''

Hollandalı gazeteci, yazısında ''Fenerbahçe, skandal bir karar verdi ve Koeman ile devam etti. Kendisine kazandığı sürece takımın başında kalmaya devam edeceği söylendi. Ancak yüzüne karşı bunları söylerlerken arkasından başka teknik direktörlerle görüşme yapıyordu. Koeman şimdi parasının bir kısmını almaya devam ediyor.'' diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başında ligde 5 maça çıkan Erwin Koeman, sadece 1 galibiyet alabilirken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

