Hollandalı yıldız isim Quincy Promes Dubai'de tutuklandı!

Kariyerine Spartak Moskova'da devam eden yıldız oyuncu Quincy Promes, Dubai'de tutuklandı.

KOKAİN KAÇAKÇILIĞINA SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAKTAN SUÇLU BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda, kokain kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan yıldız oyuncu savcıların talebi üzerine Dubai'de tutuklandı.

KUZENİNİ BIÇAKLAMIŞTI

Quincy Promes geçtiğimiz sene de kuzenini bıçaklayarak 1.5 yıl hapis cezası almış ve bunu para cezasına çevirerek hapse girmemişti.

Quincy Promes daha önce Twente, Sevilla ve Ajax formaları da giymişti.





