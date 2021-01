Hollywood’da devir teslim töreni çok yakın! Yıldız isimleri tahtlarından edecekler

Sinema ve tiyatroda yetenek kadar klasik güzellik algısı da henüz aranan özellikler başında gelmektedir. Son yıllarda bu güzellik algısı her ne kadar eleştiriliyor olsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Oyunculuk işinde olan kişilerde yetenek arandığı kadar bir dizi başka özellik daha aranır.

Henüz 18 yaşında olan Sophia Lillis, It filmindeki rolüyle sinema severlerin radarına takıldı. Geleceğin Amy Adams’ı olma yolunda hızlı ilerleyen genç oyuncu aktif olarak birçok projede rol alıyor. İkili, Shapr Objects dizisinde aynı karakterin farklı yaşlarını canlandırdı.

Edward Norton — Alex Lawther

İlk olarak Black Mirror dizisiyle karşımıza çıkan Alex Lawther, henüz 25 yaşında. Kendisi The End of the F***ing World dizisindeki rolüyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi.