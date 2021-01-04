Hollywood’da devir teslim töreni çok yakın! Yıldız isimleri tahtlarından edecekler

Sinema ve tiyatroda yetenek kadar klasik güzellik algısı da henüz aranan özellikler başında gelmektedir. Son yıllarda bu güzellik algısı her ne kadar eleştiriliyor olsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Oyunculuk işinde olan kişilerde yetenek arandığı kadar bir dizi başka özellik daha aranır.

Leonardo DiCaprio ve Nicole Kidman gibi modern kült oyuncular kendi tiplerini oluşturdular ve bu yüzden karakterlerinde kendi esintilerini sürdürebiliyorlar. Ancak, zamanın oyunculara karşı işlediği gerçeğini hesaba katarsak sinema sektöründe benzersiz kalmak oldukça zordur. Geçmişten günümüze Hollywood’un en ünlü isimlerine bakarak bu durumu doğrulamamız mümkün!

Bright Side hem fiziksel benzerlikleri hem de başarılı oyunculuklarıyla ses getiren genç aktörleri sizler için derledi. İşte Hollywood’un en ünlü isimlerini tahtından etmeye hazırlanan 12 genç oyuncu.