Hollywood’da devir teslim töreni çok yakın! Yıldız isimleri tahtlarından edecekler

Sinema ve tiyatroda yetenek kadar klasik güzellik algısı da henüz aranan özellikler başında gelmektedir. Son yıllarda bu güzellik algısı her ne kadar eleştiriliyor olsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Oyunculuk işinde olan kişilerde yetenek arandığı kadar bir dizi başka özellik daha aranır.
Leonardo DiCaprio ve Nicole Kidman gibi modern kült oyuncular kendi tiplerini oluşturdular ve bu yüzden karakterlerinde kendi esintilerini sürdürebiliyorlar. Ancak, zamanın oyunculara karşı işlediği gerçeğini hesaba katarsak sinema sektöründe benzersiz kalmak oldukça zordur. Geçmişten günümüze Hollywood’un en ünlü isimlerine bakarak bu durumu doğrulamamız mümkün!
Bright Side hem fiziksel benzerlikleri hem de başarılı oyunculuklarıyla ses getiren genç aktörleri sizler için derledi. İşte Hollywood’un en ünlü isimlerini tahtından etmeye hazırlanan 12 genç oyuncu.
Hollywood'un yeni starları
Amy Adams — Sophia Lillis
Henüz 18 yaşında olan Sophia Lillis, It filmindeki rolüyle sinema severlerin radarına takıldı. Geleceğin Amy Adams’ı olma yolunda hızlı ilerleyen genç oyuncu aktif olarak birçok projede rol alıyor. İkili, Shapr Objects dizisinde aynı karakterin farklı yaşlarını canlandırdı.
Edward Norton — Alex Lawther
İlk olarak Black Mirror dizisiyle karşımıza çıkan Alex Lawther, henüz 25 yaşında. Kendisi The End of the F***ing World dizisindeki rolüyle hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi.
Eva Green — Kaya Scodelario
28 yaşındaki Kaya Scodelario, Skins dizisindeki performansıyla kendini kanıtladı. Kendisinin Eva Green’e olan benzerliği ilk bakışta anlaşılıyor.
Hugh Grant — Freddie Highmore
28 yaşındaki Freddie Highmore, çocuk yaştayken Charlie’nin Çikolata Fabrikası filminde rol almıştı. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Freddie Highmore, geleceğin Hugh Grant’i olarak anılıyor.
Kate Winslet — Florence Pugh
Florence Pugh şimdiye kadar rol aldığı Lady Macbeth, Little Woman ve Midsommar gibi ses getiren yapımlarla neler yapabileceğini kanıtladı. Marvel’ın Black Widow serisinde bayrağı Scarlett Johansson’dan devralacak olan Pugh, henüz 24 yaşında. Standart güzellik algısını yerle bir etmeyi hedefleyen oyuncu, kilosuyla ilgili gelen eleştirilere tahammül edemiyor. Tıpkı Kate Winslet gibi!
Leonardo DiCaprio — Douglas Booth
Günümüzün Di Caprio’su olarak anılan Douglas Booth, henüz 28 yaşında. Ancak şimdiden Romeo & Juliet gibi önemli yapımlarda rol aldı.
Matt Damon — Lucas Hedges
The Grand Budapest Hotel, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Lady Bird gibi unutulmaz yapımlarda rol alan 23 yaşındaki Lucas Hedges, günümüzün Matt Damon’ı olarak anılıyor.
Michael Fassbender — George MacKay
1917 filmiyle dikkatleri üstüne çeken George MacKay, henüz 28 yaşında. Yakışıklı oyuncu, Where Hand Touch ve Captain Fantastic gibi yapımlarda da rol almış ve oldukça beğenilmişti.
Natalie Portman — Lily-Rose Depp
Natalie Portman ile olan benzerliği ile şaşırtan Lily-Rose Depp, aslında Johnny Depp ve Vanessa Paradis’nin kızı. Oyunculuk kariyerine emin adımlarla ilerleyen Lily-Rose Depp, The King filminde Timothée Chalamet ile birlikte rol aldı.
Nicole Kidman — Elle Fanning
Elle Fanning, henüz 22 yaşında olmasına rağmen öylesine önemli yapımlarda yer aldı ki kendisinden yaşça büyük oyuncuların onu kıskanmasına şaşırmamak gerek! Nicole Kidman ile olan benzerliği ise şaşırılmayacak gibi değil.
Rachel Weisz — Joey King
Joey King, henüz 21 yaşında olmasına rağmen pek çok başarılı yapımda rol aldı. Hatta The Act dizisindeki rolü kendisine En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre adaylığı getirdi.
Scarlett Johansson — Mia Goth
Henüz 26 yaşında olmasına rağmen Lars von Trier ve Luca Guadagnino gibi önemli isimlerle çalışan Mia Goth, oldukça parlak bir oyunculuk kariyerine sahip olacak gibi duruyor. Scarlett Johansson ile olan benzerliği de bunun bir kanıtı gibi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum