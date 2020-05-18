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Hollywood'un en kârlı film serileri araştırmasının zirvesinde Paranormal Activity yer aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Vizyona girdiği gibi sinema salonlarının kapısında kuyruk oluşmasına sebep olan Star Wars, Avengers ve Avatar gibi yapımların gişe başarısını konu alan bir araştırma gerçekleşti. Bu araştırmanın şaşırtan sonuçlarına göre, en kârlı filmler korku filmleri oldu. Zirvede ise Paranormal Activity yer aldı.

Star Wars, Avengers gibi Hollywood’un dev yapımlarını izlememiş olsanız bile ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu yapımların gişe başarılarına dair yapılan bir araştırmada Star Wars ve Avengers gibi sevilen filmlerin ilk sırada gelmediği ortaya çıktı. Peki gişe rekortmeni filmler hangileri? En çok kâr getiren yapımlar nasıl sıralandı ve araştırma neye göre yapıldı?

Yapılan araştırmada göz önüne alınan en önemli noktalardan biri en az 3 bölümden oluşan filmleri kapsıyor olması. Araştırmada The Numbers ve Box Office Mojo isimli internet sitelerinin verileri kullanıldı. Ayrıca araştırmanın bütçe ve hasılat oranlarına göre yapıldığını da ekleyelim. Verilen tüm bu bilgilere göre listede şaşırtıcı biçimde iyi performans gösteren iki korku filmi serisi ve bir de komedi serisi bulunuyor.

JAWS, BLAIR CADISI, EVDE TEK BAŞINA...

Bahsettiğimiz filmlerden ilki 12 milyon dolarlık bütçesiyle 470 milyon doları aşkın gişe geliri elde eden 1975 yapımı korku filmi Jaws, diğeri ise 1999 yılındaki 600 bin dolarlık bütçesiyle 248 milyon dolarlık gişe hasılatı elde eden Blair Cadısı olarak dikkat çekiyor. Bu iki filmi ise bir komedi serisi olan Evde Tek Başına toplamda 67 milyon dolarlık bütçesiyle kazandığı 866 milyon dolarlık hasılatla izliyor.

ZİRVEDE PARANORMAL ACTIVITY VAR

Araştırmanın lideri Paramount Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dünyaca ünlü korku serisi Paranormal Activity. Seri dünya çapında toplamda 28 milyon dolarlık bütçeyle yaptığı 890 milyon doları aşkın hasılatla listenin ilk sırasına yerleşmeyi başarıyor. Ayrıca araştırmacıların aktardığına göre bu seri şimdiye kadar yapılmış gişe konusunda en başarılı serbest film olarak da biliniyor. Yine aktarılana göre Testere ve Conjuring serileri gibi en yakın rakiplerine gişede fark atmayı başaran bu serinin muhtemelen sonsuza kadar en kârlı gişe olarak kalacağı söyleniyor. Araştırmacıların bu tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağını bize zaman gösterecek. (Webtekno)

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