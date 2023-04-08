Hollywood yıldızı Brad Pitt'ten takdir toplayan hareket! Yaşlı kiracısından ölene kadar kira almamış

59 yaşındaki Oscarlı aktör Brad Pitt, 1994'te 'Elvira: Mistress of the Dark' filminin yıldızı Cassandra Peterson 1.7 milyon dolar değerindeki evini satın almıştı. Peterson daha sonra yandaki evi satın alarak Pitt'e komşu olmuştu.

Brad Pitt de ailesiyle oturduğu bu eve komşu olan çok daha fazla evi satın alarak gayrimenkul varlığını genişletmişti.

"AYNI BÖLGEDE 22 EVİ VARDI"

People dergisine konuşan Cassandra Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir ev daha almaya gelirdi" dedi. Peterson ayruca, Pitt'in evlerinden biriyle ilgili şaşırtan bir açılama da yaptı.

Cassandra Peterson, verdiği röportajda Pitt’in, 105 yaşındaki bir komşusunun milyon dolarlık malikanede senelerce kira ödemeden yaşamasına izin verdiğini dile getirdi.

Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum" diye konuştu.

Cassandra Peterson, Brad Pitt'in komşusunun ünlü aktörün evine taşındığında 90'lı yaşlarında olduğunu da belirti.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜĞÜ EVDİ

Öte yandan Brad Pitt'in yıllar önce Cassandra Peterson'dan aldığı ve geçen hafta sattığı ev, bir zamanlar Angelina Jolie ve çocukları ile yaşadığı malikâneydi. Evin içinde bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti vardı.

