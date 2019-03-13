Hollywood yıldızları hakkında şoke eden rüşvet iddiası!

Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında ünlü iş insanlarının yanı sıra Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor.

Boston eyaletindeki federal savcılar, "eğitim konusunda ABD tarihinin en büyük sahtekarlığının gün yüzüne çıkarıldığını" söylediler.

RÜŞVET SKANDALI

Savcılar, söz konusu kişileri, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına 25 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı.

Ailelerin, William "Rick" Singer'ın sahip olduğu eğitim danışmanlık şirketinin paravanı olan sahte bir hayır kurumuna öğrenci başına 100 bin dolar ile 2,5 milyon dolar arasında para ödedikleri kaydediliyor.

