Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hollywood'un en zengin ünlüleri

Hollywood'un en zengin ünlüleri

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Milyar dolarlık servetlere sahip Hollywood ünlüleri, her yıl dünyanın en zengin isimleri arasında girmeye devam ediyor. Mal varlıklarını sinema ve televizyon sektörlerindeki gelirleri ile oluşturan bu ünlüler, bunlara ek olarak kurdukları kıyafet ve kozmetik markalarıyla da servetlerini büyütüyor. Peki, Hollywood’un en zengin ünlüleri kim? Bu servetlerini nasıl kazandılar? İşte detaylar…

Hollywood'un en zengin ünlüleri

Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte Hollywood'un milyar dolarlık ünlüleri...

Hollywood, Amerikan film ve eğlence endüstrisinin merkezi. Dünyaca ünlü filmler burada çekiliyor. Aynı zamanda dünyanın en zengin ünlülerinin de yaşadığı Hollywood, sektörün milyarder isimlerine ev sahipliği yapıyor. Hollywood’un zenginliği yalnızca sinema sektöründen kaynaklanmıyor. En zengin isimler, servetlerini farklı sektörlere yaptıkları yatırımlara borçlu. 2019 yılında dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner bu sıfata, kurduğu kozmetik markası sayesinde ulaşmıştı. Kanye West ise servetinin büyük bir kısmını kendisinin geliştirdiği kıyafet markasına borçlu. Peki, Hollywood’un en zengin beş ünlüsü kim? Bu servetlerini nasıl elde ettiler?

1. KANYE WEST

Yıllık net geliri tartışmalı da olsa, Kanye West Hollywood’un en yeni milyarderi. Kanye West çıkardığı albümler ve müzik listelerini sallayan şarkıları sayesinde genç yaşta servetini oluşturmaya başlamış. Ancak onu milyarder yapan, kendisine ait sokak giyim markası! Kanye West’in net gelirinin 1.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2. JAY-Z

Müzisyen kimliğini bir kenara koyarak yaptığı akıllıca yatırımlar sayesinde dünyanın ilk milyarder rapçisi sıfatına sahip olan Jay-Z'in serveti tam 1 milyar dolar! Jay-Z, gelirinin yarısını müzik listelerine bir numaradan giriş yapan 14 adet albüm çıkarmasına borçlu. Ayrıca bir müzik aktarım şirketine sahip olan Jay-Z, kendi kurduğu kıyafet markasını 2007 yılında 204 milyon dolara sattı.

3. OPRAH WINFREY

Amerika Birleşik Devletleri’nde medyanın kraliçesi olarak bilinen Oprah’ın, 2.5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu biliniyor. Kariyerine haber spikeri olarak başlayan Oprah Winfrey, kendi şov programı ile 25 yıl boyunca toplamda 2 milyar dolar gelir elde etti. Oprah 2003 yılında resmi olarak milyarder ilan edildi.

4. STEVEN SPIELBERG

Üç Oscar ödülüne sahip dünyanın en ünlü yönetmenlerinden Steven Spielberg, 3.7 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip! Ünlü yönetmenin servetinin ana kaynağı çektiği filmler olsa da, o da diğer Hollywood ünlüleri gibi farklı sektörlere yatırım yaparak ve büyük medya şirketlerine danışmanlık hizmeti vererek gelirini çeşitlendirmeyi ihmal etmiyor.

5. GEORGE LUCAS

Dünyaca ünlü Star Wars - Yıldız Savaşları filmlerinin yaratıcısı George Lucas, 5.7 milyar dolar servetiyle Hollywood’un en zengin ünlüsü! Lucas, tüm dünyayı kasıp kavuran filmleri ile ünlü olsa da mal varlığının büyük çoğunluğunu Disney’e 4.05 milyar dolara sattığı yapım şirketine borçlu. George Lucas resmi olarak 5.7 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip olduğunu açıklasa da, servetinin 8 milyar doları bulduğu iddia ediliyor.

Kaynaklar:

https://www.businessinsider.com/hollywood-celebrity-billionaires-oprah-jay-z-kylie-jenner-2019-6#george-lucas-the-creator-of-the-star-wars-and-indiana-jones-franchises-is-worth-57-billion-forbes-reports-5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
K-drama sevenlerin favorisi: Angel's Last Mission K-drama sevenlerin favorisi: Angel's Last Mission
Rüyada anne görmek: Anneyi hasta görmek, ölmüş görmekRüyada anne görmek: Anneyi hasta görmek, ölmüş görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın... Sonucuna inanamayacaksınız
Aracınızın anahtarını alüminyum folyoya sarın... Sonucuna inanamayacaksınız
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
Söylentiler gerçek oluyor! Ünlü yıldız süper kahraman olma yolunda
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Sahabe isimleri: Peygamber efendimizin sevdiği isimler
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TikTok onlardan sorulur! İşte TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Güney Kore'nin en sevilen yapımlarından: The Last Empress konusu
Güney Kore'nin en sevilen yapımlarından: The Last Empress konusu
Keyifli ve farklı bir lise dizisi: Who Are You: School 2015 konusu
Keyifli ve farklı bir lise dizisi: Who Are You: School 2015 konusu
Stephen King'den seçmeler: Castle Rock konusu ve oyuncuları
Stephen King'den seçmeler: Castle Rock konusu ve oyuncuları
Polisiye, gizem ve psikoloji bir arada: Mindhunter konusu
Polisiye, gizem ve psikoloji bir arada: Mindhunter konusu
"Neden" sorusuna yanıt arayan bir polisiye: The Sinner konusu
"Neden" sorusuna yanıt arayan bir polisiye: The Sinner
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.