Hollywood'un en zengin ünlüleri

Servetleri dudak uçuklatıyor! İşte Hollywood'un milyar dolarlık ünlüleri... Hollywood, Amerikan film ve eğlence endüstrisinin merkezi. Dünyaca ünlü filmler burada çekiliyor. Aynı zamanda dünyanın en zengin ünlülerinin de yaşadığı Hollywood, sektörün milyarder isimlerine ev sahipliği yapıyor. Hollywood’un zenginliği yalnızca sinema sektöründen kaynaklanmıyor. En zengin isimler, servetlerini farklı sektörlere yaptıkları yatırımlara borçlu. 2019 yılında dünyanın en genç milyarderi seçilen Kylie Jenner bu sıfata, kurduğu kozmetik markası sayesinde ulaşmıştı. Kanye West ise servetinin büyük bir kısmını kendisinin geliştirdiği kıyafet markasına borçlu. Peki, Hollywood’un en zengin beş ünlüsü kim? Bu servetlerini nasıl elde ettiler? 1. KANYE WEST Yıllık net geliri tartışmalı da olsa, Kanye West Hollywood’un en yeni milyarderi. Kanye West çıkardığı albümler ve müzik listelerini sallayan şarkıları sayesinde genç yaşta servetini oluşturmaya başlamış. Ancak onu milyarder yapan, kendisine ait sokak giyim markası! Kanye West’in net gelirinin 1.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2. JAY-Z Müzisyen kimliğini bir kenara koyarak yaptığı akıllıca yatırımlar sayesinde dünyanın ilk milyarder rapçisi sıfatına sahip olan Jay-Z'in serveti tam 1 milyar dolar! Jay-Z, gelirinin yarısını müzik listelerine bir numaradan giriş yapan 14 adet albüm çıkarmasına borçlu. Ayrıca bir müzik aktarım şirketine sahip olan Jay-Z, kendi kurduğu kıyafet markasını 2007 yılında 204 milyon dolara sattı. 3. OPRAH WINFREY Amerika Birleşik Devletleri’nde medyanın kraliçesi olarak bilinen Oprah’ın, 2.5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu biliniyor. Kariyerine haber spikeri olarak başlayan Oprah Winfrey, kendi şov programı ile 25 yıl boyunca toplamda 2 milyar dolar gelir elde etti. Oprah 2003 yılında resmi olarak milyarder ilan edildi. 4. STEVEN SPIELBERG Üç Oscar ödülüne sahip dünyanın en ünlü yönetmenlerinden Steven Spielberg, 3.7 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip! Ünlü yönetmenin servetinin ana kaynağı çektiği filmler olsa da, o da diğer Hollywood ünlüleri gibi farklı sektörlere yatırım yaparak ve büyük medya şirketlerine danışmanlık hizmeti vererek gelirini çeşitlendirmeyi ihmal etmiyor.