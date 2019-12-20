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Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

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Tamamen dik yürüyebilen ilk insan türü olarak kabul edilen Homo Erectus'un düşünülenden çok daha yakın bir zamana kadar hayatta kaldıklarına dair bulgulara ulaşıldı.

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

ABD'deki Iowa Üniversitesi uzmanlarının Endonezya'nın Cava Adası'nda Solo nehri kıyısında bulduğu fosiller, bu insansı türün 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığına işaret ediyor.

Bu, Homo Erectus'un modern insanlarla aynı dönemlerde de yaşadığını gösteriyor.

İki milyon yıl kadar önce Afrika'da ortaya çıkan türün Afrika'da 500 bin, Çin'de de 400 bin yıl önce dünyadan silindiği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

'YAĞMUR ORMANLARINA UYUM SAĞLAYAMADILAR'

1930'larda yine Solo nehrinin kıyısında Homo Erectus türüne ait 12 kafatası parçası ve iki bacak kemiği bulunmuştu. Sonraki yıllarda bölgenin jeolojik yapısının karmaşık olması ve çıkarıldıkları kazılarla ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle kemiklerin yaşı belirlenememişti.

1990'larda bir ekip, Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulmuştu.

Prof Russell Ciochon Ngandong'da bulunan Homo Erectus kafataslarının kopyalarıyla.

Bu kazılar, adada modern insanların yaşadığı dönemle Homo Erectus'un yaşadığı dönemin çakışıyor olabileceği olasılığını gündeme getirmişti.

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Iowa Üniversitesi'nden Prof. Russel Ciochon başkanlığındaki bir ekip yakın bir zaman önce bölgede yeni kazılar yaptı, kemiklerin bulunduğu bölgenin yapısını yeniden analiz etti.

Ekip, çalışmalar sonunda kemiklerin 117.000 ila 108.000 yıl öncesine ait olduğu sonucuna vardı. Bu, Homo Erectus'un yaşamış olabileceği en yakın dönem olarak kayıtlara geçti.

Homo Erectus'un Java'da bir milyon yıl kadar yaşadığı tahmin ediliyor.

BİLİNENLERİ DEĞİŞTİREN KEŞİF

Daha önce Güney Doğu Asya'da Homo Erectus'un küçük türlere evrilmiş akrabalarına rastlanmıştı.

Uzmanlara göre bunun nedeni adalarda gıda kaynaklarının sınırlı olması. Ancak Cava'da Homo Erectus'un görece zengin kaynaklar sayesinde küçülmeden varlığını koruyabildiği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, fosiller Cava'da çevresel koşulların değişmeye başladığı bir döneme ait. Zira bu dönemde açık orman alanlarının yağmur ormanlarına dönüştüğü, Homo Erectus'un adadan silinme sürecinin de bu dönemde başlamış olabileceği ve savanada yaşayan bu türün, yağmur ormanlarına uyum sağlayamamış olabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HOMO ERECTUS DİK YÜRÜMEK UZUN SÜRE YAŞAMAK

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Azrail a.s ile görüştüm keşke ne zamandır insanların canını alıyorsun ve insanlar eskiden böylemiydi diye sorsaydım bence evrim saçmalık.
@as_9999 Çamurdan,kaburgadan yaratılmak daha mı mantıklı..
ELLE TUTULUR, GÖZLE GÖRÜLÜR,İNSAN KONUSU DENEYİ OLAN SONUÇLARA İNANIRIM.YOK ÖYLE OL DEDİM OLDUN OKUS POKUS.KUTSAL SANILAN KİTAPLAR KEŞİFLERİN VE BİLİMİN BU KADAR GELİŞECEĞİNİ BİLMEDİĞİNDEN DUVARA TOSLAMIŞ.DÜNYA DÜZ YAZAN KİTAPDAN NE HAYIR GELİR.
@yusuf.cilek54 ALLAH ın yarattıklarında ve büyüklüğünde mantık yeterli değil yoktanda var eder sen çamurdan üretilen domatesi yiyorsun topraktan gelmek kötümü.
@as_9999 EVRİMİ İNKAR EDEN TAŞ DEVRİNİ,TUNÇ DEVRİNİ DE İNKAR EDER,YAHU MADEM İLK MODERN İNSAN ADEM İLE HAVVA OLSAYDI ,NEDEN O ZAMAN İNSANLAR BİNLERCE YIL KORUNMASIZ MAĞARALARDA YAŞADI,ÇATALHÖYÜKDE NEDEN ÖLÜLERİNİ YAŞADIĞI ODANIN ALTINA GÖMDÜ.
Düşünsene ferrarinin fabrikasına giriyorsun ferrarinin yapılış detayını inceliyorsun izliyorsun mühendislerden bilgi alıyorsun en ince ayrıntısna kadar soru soruyorsun cevap alıyorsun fabrikdan dıları cıkıyorsun bir italyan karsına cıkyor ve diorki ben bu ferrariyi metalden plastikten ve lastikten yaptım yarattım dior umarım nedemek istediğmi anlamıssınızdır baya indim ama umarım aklınızda bir flaş cakmıssa ne mutlu bana
@as_9999 dünya düz diyen kitap hangisi ?
Halen daha teori üzerinde çalışıyorlar ulan birde kanıtlanmış bu saçmalığa inanan maymun var madem insan maymundan geldi bu japonlar çinliler hangi maymundan türedi
Aslında sizlere bunu anlatmak çok zor ama mademki böylebir soru sordun sizin seviyenize göre bir soru sorcam sizin ilk adem çamurdan olan hani zencimiydi beyazmıydı çinlimiydi nasıldı?
Ya hiçmi kuranı kerim meali okumuyorsunuz siz allah herseyi tek tek acıklıyor maymunların ve domuzların zanında lanetlenmiş insan olduklarını belirtiyor söylüyorr sizzz hala ilk insan evrim gecirmil insan psşindesinz yazık
Lanetlenmiş insanlarmı :) size ne diyeceğimi şaşırdım acıkcası
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