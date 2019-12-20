Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

ABD'deki Iowa Üniversitesi uzmanlarının Endonezya'nın Cava Adası'nda Solo nehri kıyısında bulduğu fosiller, bu insansı türün 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığına işaret ediyor.

Bu, Homo Erectus'un modern insanlarla aynı dönemlerde de yaşadığını gösteriyor.

İki milyon yıl kadar önce Afrika'da ortaya çıkan türün Afrika'da 500 bin, Çin'de de 400 bin yıl önce dünyadan silindiği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

'YAĞMUR ORMANLARINA UYUM SAĞLAYAMADILAR'

1930'larda yine Solo nehrinin kıyısında Homo Erectus türüne ait 12 kafatası parçası ve iki bacak kemiği bulunmuştu. Sonraki yıllarda bölgenin jeolojik yapısının karmaşık olması ve çıkarıldıkları kazılarla ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle kemiklerin yaşı belirlenememişti.

1990'larda bir ekip, Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulmuştu.

Prof Russell Ciochon Ngandong'da bulunan Homo Erectus kafataslarının kopyalarıyla.

Bu kazılar, adada modern insanların yaşadığı dönemle Homo Erectus'un yaşadığı dönemin çakışıyor olabileceği olasılığını gündeme getirmişti.