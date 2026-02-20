Bolu'da oto kurtarıcıdan görülmemiş evlenme teklifi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı işiyle uğraşan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.

Mesleğini sürprizine yansıtan Efe, kendi kullandığı iş makinesinin üzerine büyük bir çiçek buketi yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra kız arkadaşının karşısına çıkan Tolga Efe, dev çiçek buketi eşliğinde Emine Rana'ya evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Emine Rana, teklife "evet" cevabını verdi.

Kaynak: İHA