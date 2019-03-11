Honda sonunda harekete geçti

Aynı dönemde ana hatları ile çizilen bir elektrifikasyon stratejisiyle Avrupa satışlarının üçte ikisini elektrikli araçlardan oluşmasını planlanıyordu. Yani bu hızlı bir geçiş süreci olacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kıtada güçlü başlayan melez satışlarından ve elektrikli otomobillerin başlangıçta getireceği düşük kârlılıktan dolayı Honda bölgede bir EV satmamak için direndi. Bunun yerine melezlere yoğunlaştı. Yeni Honda CR-V gelişmiş i-MMD hybrid güç aktarma teknolojisini piyasaya sürerek melez satışlarını destekledi. Ancak tüm bu çabalara rağmen şirket Avrupa’da kan kaybetti. Resmi verilere göre Avrupa’da 2018 yılında bir önceki yıla göre %3,5 düşüşle 135.584 yeni model tescillendi.
Geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin başkenti Cenevre’de ziyaretçilere kapılarını açan 89. Uluslararası Otomobil Fuarı’na katılan Japon otomotiv devi 2025’te Avrupa’da satılan tüm yeni modellerinin elektrikli ya da hibrit olacağını açıkladı.
Fuara bizzat katılan ve basın açıklaması yapan Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, “Mart 2017’de hibride ilk adım attığımdan bu yana elektrifikasyona geçiş önemli ölçüde hız kazandı. Çevresel zorluklar nedeniyle daha temiz bir mobiliteye olan talep arttı. Teknoloji hızla ilerliyor. İnsanların otomobiller hakkındaki görüşleri değişmeye başladı” dedi. Fuarda sergilenen Honda e Prototype‘ın ise Avrupa için ilk elektrikli otomobilin bir önizlemesi olduğu ekledi.
Hibritlerin kısa vadede Avrupa’daki müşteriler için yeterli bir çözüm olmaya devam edeceğini düşünen Japon otomobil üreticisi, önümüzdeki önümüzdeki birkaç yıl boyunca bölgedeki nabzı ölçerek müşterilerin elektrikli otomobillerden ne beklediklerini ve bunun için ne kadar para ödemeye hazır olduklarını tam olarak öğrenmek ve buna göre 2021’den sonraki elektrifikasyon hızını belirlemek istiyor. Ayrıca rakiplerinin bu işte aceleci davrandıklarını ve önümüzdeki birkaç yıl daha piyasaya sunulan elektrikli otomobillerin gelen talepten çok daha fazla olacağına inanıyor.
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum