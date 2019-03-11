Honda sonunda harekete geçti

Aynı dönemde ana hatları ile çizilen bir elektrifikasyon stratejisiyle Avrupa satışlarının üçte ikisini elektrikli araçlardan oluşmasını planlanıyordu. Yani bu hızlı bir geçiş süreci olacaktı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kıtada güçlü başlayan melez satışlarından ve elektrikli otomobillerin başlangıçta getireceği düşük kârlılıktan dolayı Honda bölgede bir EV satmamak için direndi. Bunun yerine melezlere yoğunlaştı. Yeni Honda CR-V gelişmiş i-MMD hybrid güç aktarma teknolojisini piyasaya sürerek melez satışlarını destekledi. Ancak tüm bu çabalara rağmen şirket Avrupa’da kan kaybetti. Resmi verilere göre Avrupa’da 2018 yılında bir önceki yıla göre %3,5 düşüşle 135.584 yeni model tescillendi.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre’nin başkenti Cenevre’de ziyaretçilere kapılarını açan 89. Uluslararası Otomobil Fuarı’na katılan Japon otomotiv devi 2025’te Avrupa’da satılan tüm yeni modellerinin elektrikli ya da hibrit olacağını açıkladı.

Fuara bizzat katılan ve basın açıklaması yapan Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, “Mart 2017’de hibride ilk adım attığımdan bu yana elektrifikasyona geçiş önemli ölçüde hız kazandı. Çevresel zorluklar nedeniyle daha temiz bir mobiliteye olan talep arttı. Teknoloji hızla ilerliyor. İnsanların otomobiller hakkındaki görüşleri değişmeye başladı” dedi. Fuarda sergilenen Honda e Prototype‘ın ise Avrupa için ilk elektrikli otomobilin bir önizlemesi olduğu ekledi.