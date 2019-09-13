Honor 20 : En uygun fiyatlı amiral gemisi

Honor 20 modelinde 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ IPS ekran yer alıyor. Bu ekran çentiksiz olması ile dikkat çekiyor. Honor, çentik kullanmamak için ön kamerayı ekranın sol üst köşesine delik açarak yerleştirmiş.

Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve Mali-G76 MP10 grafik biriminden alan telefonun 6 GB ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Telefonda Link Turbo teknolojisi sayesinde hem hücresel veri hem de Wi-Fi bağlantısı aynı anda kullanılabiliyor.

Gelelim telefonun en çok merak edilen noktası olan kameraya. Telefonda 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve TOF 3D ikinci arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 25 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Özellikleri ile amiral gemisi modeller ayarında olan Honor 20, Türkiye’de 4.799 TL‘den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Bu fiyat 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi için geçerli.

Safir mavisi ve gece siyahı olmak üzere üç farklı renk ile gelen Honor 20 bakalım Türkiye’de bu yüksek fiyatına rağmen başarılı bir satış grafiği yakalayabilecek mi?

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