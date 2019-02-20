Mynet Trend

Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi. Honor ekibinin bir türlü geri alamadığı hesap, neyse ki Instagram’ın desteği sayesinde geç de olsa kurtarıldı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi!

Ünlülerin veya firmaların sosyal medya hesapları çoğu zaman hacklenebiliyor. Çift aşamalı güvenlik sistemini aktif etmeyenlerin başının çok ağrıdığı bu hack olayı şimdi de Honor Türkiye’nin başına geldi.

Honor Türkiye’nin resmi Instagram hesabı dün gece saatlerinde hacklendi. Firmanın Instagram hesabının açıklamasına En iyi telefon Samsung -V yazan hackerlar, profil fotoğrafını da Samsung logosu yaptı. Daha sonra hackerlar Apple, Bim ve A101 paylaşımı bile yaptı. Hatta son olarak Porno film oyuncusu Johnny Sins‘in fotoğrafı bile paylaşıldı.

Honor-Türkiye-Instagram

Honor Türkiye ekibinin bir türlü geri alamadığı hesap için hesabı hackleyenler; ”Hesabı geri alamıyorsunuz anladım iletişime geçin geri vericem” notunu Instagram Hikayeler’den paylaştı. Neyse ki geç de olsa Honor Türkiye’nin Instagram hesabı geri alındı ve Samsung paylaşımları silindi.

Sosyal medya yöneticisinin dikkatsizliğinden kaynaklanan bu olayın hiç bir firmanın başına gelmemesini temenni ediyoruz.

Android Q ile geri tuşu geliyor!

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyorTürkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Watch Hermes için yeni kadranlar geliyor!

Apple Watch Hermes için yeni kadranlar geliyor!

ZTE Axon MWC’de kullanıcıyla buluşacak

ZTE Axon MWC’de kullanıcıyla buluşacak

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nvidia GeForce GTX1660Ti Benchmark sonuçları sızdı

Nvidia GeForce GTX1660Ti Benchmark sonuçları sızdı

Peak Games nedir? Ne iş yapar?

Peak Games nedir? Ne iş yapar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.