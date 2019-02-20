Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi!

Ünlülerin veya firmaların sosyal medya hesapları çoğu zaman hacklenebiliyor. Çift aşamalı güvenlik sistemini aktif etmeyenlerin başının çok ağrıdığı bu hack olayı şimdi de Honor Türkiye’nin başına geldi.

Honor Türkiye’nin resmi Instagram hesabı dün gece saatlerinde hacklendi. Firmanın Instagram hesabının açıklamasına En iyi telefon Samsung -V yazan hackerlar, profil fotoğrafını da Samsung logosu yaptı. Daha sonra hackerlar Apple, Bim ve A101 paylaşımı bile yaptı. Hatta son olarak Porno film oyuncusu Johnny Sins‘in fotoğrafı bile paylaşıldı.

Honor Türkiye ekibinin bir türlü geri alamadığı hesap için hesabı hackleyenler; ”Hesabı geri alamıyorsunuz anladım iletişime geçin geri vericem” notunu Instagram Hikayeler’den paylaştı. Neyse ki geç de olsa Honor Türkiye’nin Instagram hesabı geri alındı ve Samsung paylaşımları silindi.

Sosyal medya yöneticisinin dikkatsizliğinden kaynaklanan bu olayın hiç bir firmanın başına gelmemesini temenni ediyoruz.

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