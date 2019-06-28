Honor’un ilk 5G destekli telefonu için çok uzun beklemeyeceğiz

Huawei’nin alt markası olarak bildiğimiz Honor, ilk 5G özelliğini destekleyen telefonunu 2019’un dördüncü çeyreğinde tanıtacağını açıkladı. Gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM’den almasını beklediğimiz bu amiral gemisi modeli, 5G özelliği ile rakiplerine göz dağı verecek gibi görünüyor.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacağını düşündüğümüz telefon, ilerleyen yıllarda Avrupa ülkelerine de gelecektir. 5G teknolojisi henüz ülkemizde olmadığı için bu tip özelliğe sahip telefonları satın almak için çok erken olduğunu söyleyebiliriz.

5G destekli telefonları satın almayı 2021 yılının başladında düşünmeye başlasınız iyi olur. Aksi durumda özelliğini kullanamadığınız bir telefona sahip olacaksınız.

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