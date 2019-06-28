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Honor’un ilk 5G destekli telefonu için çok uzun beklemeyeceğiz

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TEKNOLOJİ  | 28.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründe son dönemlerde firmalar 5G özelliğine sahip telefonlarını sergilemeye başladı. Samsung ve LG ile başlayan bu furyaya daha sonra diğer Çinli firmalar da eklenmişti. Henüz yaygınlaşmayan bu teknoloji için Honor cephesinden de bir açıklama geldi.

Honor’un ilk 5G destekli telefonu için çok uzun beklemeyeceğiz

Huawei’nin alt markası olarak bildiğimiz Honor, ilk 5G özelliğini destekleyen telefonunu 2019’un dördüncü çeyreğinde tanıtacağını açıkladı. Gücünü Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM’den almasını beklediğimiz bu amiral gemisi modeli, 5G özelliği ile rakiplerine göz dağı verecek gibi görünüyor.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacağını düşündüğümüz telefon, ilerleyen yıllarda Avrupa ülkelerine de gelecektir. 5G teknolojisi henüz ülkemizde olmadığı için bu tip özelliğe sahip telefonları satın almak için çok erken olduğunu söyleyebiliriz.

5G destekli telefonları satın almayı 2021 yılının başladında düşünmeye başlasınız iyi olur. Aksi durumda özelliğini kullanamadığınız bir telefona sahip olacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
Honor 5G

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